中国消费“城乡冷热不均” 分析：城市青年失业率高冲击消费能力

中国最新的消费者物价指数(CPI)涨幅衰退，显示通货紧缩仍在持续，但城乡消费却呈现“城市冷、乡村热”的逆势现象。经济学者分析，一线城市如上海的零售支出增幅远低于西藏等乡镇，原因与青年劳动力集中在城市的结构性失业问题密切相关。城市消费降级与返乡趋势明显，而乡镇则因刚需消费和人口增加带动消费增长。 根据中国国家统计局12月9日发布的数据，11月份消费者物价指数年增0.2%、生产者物价指数(PPI)年减2.5%。其中CPI涨幅连续三个月衰退且创下近五个月以来新低。然而，乡镇的消费总额同比增速比城市强劲。根据11月15日国家统计局释出的中国社会消费品零售总额数据，今年1-10月城镇增长3.4%，乡村增长4.4%。 从31个省份今年前三季度来看，西藏、河南、湖南、山东、江西和湖北六省份同比增速超过5%；而四个直辖市中，除了重庆增速3.8%，其他直辖市均为负数，其中上海-3.4%、北京-1.6%。 消费市场城市偏冷、乡镇偏暖 澳大利亚蒙纳士大学商学院教授史鹤凌认为，“城市冷、乡村热”消费趋势的原因之一是统计基准点的城乡差异。由于直辖市或富裕城市原先是引领中国高端消费的核心，一旦高层次消费降级，整体消费零售总额也会下降；而欠发达地区以基本消费为主，多是必要开支。以西藏为例，消费偏低端水平，在经济下行时仍能维持原来消费模式。 他表示，第二原因则是中国青年失业困境，过去聚集在发达地区工作的年轻人，是高端产品的购买群体，在面临失业后失去以往的消费能力，有的人返乡或移居到消费水准较低的地方，也促进了落后地区消费的增长。 史鹤凌告诉美国之音：“直辖市的整个消费、社会消费零售总额会下降的最主要原因，实际上是转移到了原来欠发达的地区，那么这个转移不是一对一的转移，而是一个朝低端消费转移的一个过程。” 相对于青年消费调节空间大，史鹤凌表示中国老年人口收入及消费都倾向稳定，既有退休工资，消费需求又相对刚性，以生活必需品为主，较少消费高端商品。 此外，房价下跌也会抑制消费，史鹤凌以房地产“财富效应”说明，当房价高涨时，会促进房地产所有者购买高端产品，带动短期边际消费倾向；反之则会消费降级，抑制整体社会消费及经济增长。 位于台北的中华经济研究院助研究员王国臣表示，就产业分布而言，银行业、公家机关多在城市，受薪阶级聚集，经济下滑时会率先反映在城市消费趋势，而乡镇大多农牧一级产业，较不受景气影响，符合中国的产业特征。 王国臣对美国之音说：“中产阶级也面临到裁员减薪，那包含了金融业，连公务人员也在裁员减薪，那更别说支撑中国大陸经济最主要的房地产，所以整个中产阶级在萎缩，到现在的话是没有能力消费。” 再加上房地产是城市最主要资产，当房价持续下跌，将牵动金融、修建设计产业、家具家电等后续消费。更严重者，若劳工减薪仍要负担高额房贷，也会压缩家庭财富和消费能力。 但中国过去倾向追捧高价奢侈品消费，随着经济趋缓，中国消费型态也正在走向“正常化”。王国臣形容：“消费不会这么像暴发户，变成正常消费模式。” 上海消费增速跌至末段班？ 在31个省份的消费零售总额数据中，最受关注的是西藏增速排名第一，上海增速倒数第二。以上海市统计局11月15日公布的社会消费品零售总额来看，比去年同期下降2%，其中住宿和餐饮业零售额下降5.6%。 中媒《21世纪经济报道》12月6日的报道也指出，区域消费呈现出“高能级城市偏冷，低能级城市和乡镇消费偏暖”的特征。以上海为例，报道引述上海市发展改革委主任顾军的分析，指出上海居民的消费行为愈发谨慎，汽车、金银珠宝、家电等大宗商品消费显著下滑，餐饮业营业额也有所下降。 顾军进一步提到，上海消费基数较高，相比之下，西藏等偏远地区的消费增速更为显著。此外，河南、湖南和山东等省份不仅符合城乡消费基数较低的特性，还受益于部分城市人口回流至县城，从而拉动当地消费力的增长。 尽管中国国内旅游市场逐步复苏，但台湾中华经济研究院助研究员王国臣直言，经济疲软使“穷游”成为主流，因而对整体消费的拉动效果依然有限。 位于英国伦敦的潘西恩宏观经济谘询公司资深中国经济学家林浩波(Kelvin Lam)也以上海与深圳的消费放缓为例，他告诉美国之音：“这与工作、收入成长和年轻世代在大城市扎根有关，他们(青年)过去愿意花钱购买奢侈品，但现在随着价值的下降或他们失去了工作，收入成长可能低于以前、或薪水比以前少，因此他们决定不花钱在奢侈品和昂贵的膳食。”