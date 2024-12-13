埃及挹注27億元致力鐵路設備本土化 以帶動經濟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者施婉清開羅13日專電）埃及因俄烏和以哈兩場戰爭經濟遭受重挫，也為突破美元短缺困境，大力推動本地化生產．近日宣布挹注42億埃鎊（約新台幣26.85億元），在本地建立鐵路設備製造工廠，第一階段將專注於生產鐵路和捷運車輛。 據埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，由埃及政府占有28%股權的私人合資企業「埃及國家鐵道工業公司」（National Egyptian Railway Industries Company，NERIC），將在2025年中於東塞德港工業區（East Port Said Industrial Zone）開設工廠，以生產鐵路和捷運車廂為主。 埃及國家鐵路工業公司總經理莫夫提（Ahmed El-Mofty）12日與埃及國家銀行（NBE）、商業國際銀行（CIB）和阿拉伯非洲國際銀行（AAIB）共同簽署一項聯合貸款協議，為第一期工程提供約42億埃鎊（約新台幣26.85億元）資金。 莫夫提指出，第一期工程專注於鐵路和捷運車廂，第二期將開始生產單軌、高速和輕型電動列車等的車輛，第三期則以修理、維護舊捷運和鐵路車輛為主。 埃及鐵道目前每日載客量為100萬人次，目標是在2030年達成每日載客量200萬人次。因此埃及政府積極改善基礎設施，包括建造新車站和擴建現有線路，以及加強鐵路設備現代化。 全埃及最新且最大的巴什地爾（Bashteel）火車站今年10月12日舉行落成典禮，是原來埃及首都開羅主要鐵路車站「拉姆西斯（Ramsis）火車站」的4倍大，可望紓解拉姆西斯車站龐大的載客負荷。 埃及的鐵路網路也正在從機械號誌系統過渡到電子號誌系統，以提高安全性、增加火車數量並減少旅行時間。 莫夫提另指出，埃及國家鐵路工業公司也與韓國現代Rotem公司合作，為大開羅地區捷運2號及3號線生產40列列車，每列車配備8節車廂。