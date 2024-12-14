【MiKU玩日本】2025年日本福袋開搶！私心推薦星巴克、麥當勞、無印良品…11品牌，買了讓你蛇年福氣滿滿

2024年只剩下最後一個月了，大家準備好迎接新年了嗎？說到日本新年的樂趣之一就是「福袋」，大多數店家會在1月推出開工首賣福袋，福袋裡裝了什麼只有買了才知道，而拆福袋的過程伴隨著興奮與期待的愉悅感，拆完才知道自己買的是希望還是失望。不過福袋總是物超所值，所以仍然吸引日本民眾在新年買個福袋試手氣。 by MiKU- 2024/12/14 更新 福袋的由來 福袋的名稱由來據傳是來自七福神之一的「大黑天」揹著的大袋子。 大黑天的特徵是手拿萬寶槌、身揹八寶袋、腳踩豐收的米袋。在日本被視為守護財富﹑生意興榮、五穀豐收的財神。在大黑天的八寶袋裡裝有壽命、人氣、財富、權力、幸福等等，大黑天要將這些福氣分給眾人，所以稱為「福袋」。 而福袋的起源可以追朔到江戶時期，當時賣和服的越後屋（也就是現在三越百貨的前身）將剩餘的和服布料裝在一個袋子中販賣，意外地大受好評，引起其他服飾業效法將當年賣剩的商品放入福袋販售。後來各行各業也紛紛做起福袋，食品、家電﹑珠寶、雜貨、奢侈品牌、百貨業，甚至還有體驗型的例如電影或旅行等福袋，包羅萬象。 近年來福袋的販賣型態也有許多變化，有些店家會在年底開放福袋預約或是抽選，也有公開福袋內容或是把袋子做成透明的，讓民眾知道自己會買到什麼再選購。 日本許多品牌已經陸續公布2025年的福袋資訊和開賣時間，Miku私心介紹幾家很喜歡的人氣福袋，一起來看看吧！ 1.星巴克 日本人最愛的連鎖咖啡店，每年出的福袋都兼顧時尚又實用，即使你不是星巴克迷也會想要買一個來收藏！2025年的福袋內容物除了印有星巴克logo的帆布袋之外，還有福袋限定的保溫杯、咖啡豆﹑飲品兌換券以及神秘周邊商品。往年周邊商品有出過毛毯、製冰盒、糖霜甜甜圈坐墊平板收納包等等，這次會有什麼驚喜要等到1月才揭曉。 星巴克的福袋採取抽選販賣制，2025年的福袋已經截止抽選申請，Miku今年槓龜沒抽到，明年再接再厲！ © 2024 Starbucks Coffee Company. 福袋購賣資訊