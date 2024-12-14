川普上任後 哪些經濟政策可能推動 【新唐人北京時間2024年12月14日訊】美國當選總統川普（特朗普）在11月大選中獲勝，其中一個關鍵因素是美國人對經濟現況的擔憂。外界普遍認為，川普上任後的各項政策，可能重塑美國和全球經濟格局。 川普已表示，計劃將關稅、減稅作為1月份上任後經濟議程的關鍵要素，藉此促進本土製造業發展，加強美國經濟。川普還表示，大規模驅逐無證非法移民，可增加美國人的就業機會。 以下是川普可能實施的關稅和稅收提案。 利用關稅促進製造業 解決毒品與移民問題 當選之後，川普的第一項行動是要求加拿大、墨西哥加大力度阻止芬太尼等非法毒品和非法移民的跨境流動，否則將對進口商品全面徵收25%的關稅。 川普還提出，將對幾乎所有國家的進口商品徵收10%至20%的全面關稅，以及對來自中國的商品徵收60%或更高關稅的計劃，以促進美國製造業的發展。 川普多次表示，他將對把生產基地遷往墨西哥的汽車製造商徵收200%的關稅，並強調這是為了支持美國的汽車業。 「當我提到200%時，這只是一個數字」，川普10月接受福克斯新聞採訪時說，「我不想要他們的汽車。他們將無法出售汽車。我不會讓他們在邊境另一邊建造工廠，向美國出售數百萬輛汽車，並進一步摧毀底特律。」 川普表示，他將正式通知墨西哥和加拿大，他打算重新談判《北美自由貿易協定》，以解決對中國汽車的擔憂。 為國內製造商減稅 川普承諾，企業若在美國生產產品，企業稅可從21%降至15%。 他還表示，將為美國製造商提供研發稅收抵免。 延長減稅 川普希望延長他在2017年推動國會通過的個人減稅政策，包括針對美國富人的減稅政策。 然而，一些共和黨人對頒布新一輪減稅措施持謹慎態度，認為這需要以大幅削減開支來抵消，其中可能包括削減福利項目。對增加聯邦債務的擔憂，可能減緩川普的減稅步伐。 不對加班費、小費或社保收入徵稅 川普表示，作為更廣泛減稅方案的一部分，他將停止對加班費徵稅。他還表示，他將尋求立法終止對小費徵稅。