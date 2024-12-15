若田光一：盼與台合作實驗 打造半導體太空製造願景【專訪】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者張璦高雄15日電）公理太空亞太地區太空人暨技術長若田光一接受中央社專訪表示，商業太空時代將促成全球跨產業供應鏈合作，台灣的AI、機械、紡織等產業有機會做出貢獻，他盼與台灣合作，利用低地球軌道的微重力環境，實現半導體「太空製造」願景。 若田光一（Koichi Wakata）不僅曾參與過國際太空站組裝建造，更是首位日籍國際太空站長，今年正式從日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）退役的他，日前首度訪台，他在參加台灣太空國際年會期間接受中央社專訪。 首位日籍國際太空站（ISS）站長若田光一（圖），日前參加台灣太空國際年會。圖為若田光一手拿其著作「宇宙飛行」的繁體中文版。中央社記者張璦攝 113年12月15日 日本退役太空人若田光一（右）曾在國際太空站（ISS）執行國立中央大學太空科學與工程學系學生蔡志群（左）發想的「零重力水渦」實驗提案，兩人這次在台灣太空國際年會上相見歡。中央社記者張璦攝 113年12月15日 近年來商業太空公司與新創如雨後春筍般出現，拓寬了進入宇宙窄門，隨美、俄等國政府主導的國際太空站（ISS）預計在2030年退役，美國國家航空暨太空總署（NASA）陸續批准民營公司發展商用太空站，其中公理太空（Axiom Space）是唯一有權在ISS退役之前，可將自家太空艙模組與ISS連結的公司。 事實上，公理太空曾在2023年派代表來台灣尋求合作機會，2024年接待屏東縣政府訪團時，也表態有意與台灣合作。 若田光一表示，太空商用經濟時代的來臨，不僅意味人類太空旅行將變得更容易，產業將有機會搭上順風車，在太空站運用微重力與真空的環境進行實驗，取得突破性的研發成果甚至是實現革命性的「太空製造」（in-space manufacturing）願景。 若田光一指出，ISS運行20多年來積累的經驗，讓研究者知道哪些領域可以利用微重力的優勢在太空中進行生產，比如生技製藥、人造器官3D列印，以及光纖、半導體材料等。 在公理太空負責半導體太空製造與商業化應用的主管潘嘉納森（Divya Panchanathan）進一步向中央社記者解釋，一些前瞻半導體材料之所以無法在地球上成功大規模生產，正是因為在半導體晶圓製造過程中，重力會對晶體結構引入缺陷，且大氣或晶體加工過程使用的容器中，也可能會有雜質。 不過，潘嘉納森進一步說明，在低地球軌道（LEO）微重力有助於晶體均勻生長，同時，利用太空中的真空環境或進行「無容器式製程」（containerless processing），可更有效地控制雜質，在這樣情境下就能製造出大尺寸、具有優異電路屬性（electrical properties）的晶體，且能提高產量，這些將足以彌補在低地球軌道上生產的花費，以符合成本效益。