让安德鲁王子陷入渗透争议的中国商业伙伴究竟做了什么？

在英国约克公爵安德鲁王子的一位商业伙伴被怀疑是中国间谍并被禁止入境英国后，他的办公室发表声明，称王子已停止与该人士的“所有接触”，强调双方“从未讨论过任何敏感话题”。这个案子迅速引发公众对英国王室成员与外国势力之间关系的广泛讨论。中国驻英大使馆则发表声明，指责英方一些人编造“间谍”故事，诬蔑抹黑中国。与此同时，多名英国议员和政界人士呼吁公开这位神秘商人的身份。 这位在英国的法庭文件中匿名为“H6”的中国商人被英国禁止入境后在2023年向特别移民上诉委员会(SIAC)提出上诉。该委员会星期四(12月12日)维持了英国内政部早前禁止他入境的决定，以书面裁决驳回其上诉。这让他与安德鲁王子的关系首次曝光。 安德鲁王子：已停止与H6的“所有接触” 安德鲁王子办公室12月13日晚间发表声明，坚称他已根据英国政府的建议“停止”与H6的“所有接触”。声明说，安德鲁王子是“通过官方渠道”认识这名男子的，而且“从未讨论过任何敏感问题”。 声明并未说明他是何时停止与H6的接触的，也没有提及他与这个人交往的时间有多长。声明说，他“无法就国家安全相关事宜发表进一步评论”。 H6的背景及与安德鲁王子的密切关系 公开的法庭裁决显示，H6是一名出生于1974年的中国公民。他在中国完成大学教育后，曾在政府部门工作数年。2002年，他前往英国深造，在伦敦学习语言一年后，进入约克大学攻读公共管理与公共政策硕士学位。毕业后，H6选择留在英国，并于2005年创立了一家公司，最初提供旅游服务，随后扩展至投资与咨询领域。2013年，H6获得了英国的永久居留权。 尽管H6从事的是商业活动，但他与安德鲁王子建立的关系以及在某些关键事务中的特殊地位，引发了英国政府的高度关注。根据案件材料，H6是英国48家集团俱乐部(48 Group Club)的荣誉成员。这一俱乐部成员包括多位英国知名人士。英国内政部认为，H6的这一身份可能为他提供了发展关系的机会，而这些关系可能被中国利用以实现政治干预的目的。 判决书揭示，H6与安德鲁王子的关系异常紧密，这种联系通过多封信件展现得尤为明显。其中一封日期为2020年3月30日的信件，由安德鲁王子的高级顾问多米尼克·汉普郡(Dominic Hampshire)撰写，明确表达了H6在王子私人圈层中的重要性。 信中写道：“你应该清楚自己与王子及其家人之间关系的力量……在他最亲近的内部圈子之外，你处于众多人梦寐以求的位置。” 信件还提到，两人曾合作“绕过那些不完全信任的人”，显示出H6不仅是王子的代表，还在其决策过程中具有一定的影响力。 另一封2020年10月22日的信件进一步确认，H6被授权代表安德鲁王子在中国参与有关“欧亚基金”(Eurasia Fund)的投资事务。这些文件表明，H6在王子的商务事务中扮演了核心角色。 从贸易特使到争议人物：安德鲁王子的中国联系 安德鲁王子与中国的联系由来已久。自2001年被任命为英国国际贸易与投资特别代表以来，他频繁访问中国，推动中英贸易合作。2010年后，随着英国政府改善对华关系，王子的访华次数显著增加。他还多次作为中国人民外交学会(CPIFA)的客人参与活动，而CPIFA被认为与中国统战部关系密切，甚至被视为对外影响力的工具。 2014年，安德鲁王子发起了“龙门创将”(Pitch@Palace)项目，旨在支持全球创业者，并积极寻求与中国的合作。 安德鲁王子曾公开赞扬中国“一带一路”倡议，并在伦敦主持习近平主席著作《治国理政》的多语言版本发布会，进一步体现了他与中方的密切联系。即使在2019年因与杰弗里·爱泼斯坦(Jeffrey