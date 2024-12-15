【新聞週刊】韓國戒嚴令風暴延燒 國會通過彈劾總統尹錫悅 【新唐人北京時間2024年12月15日訊】韓國總統尹錫悅宣布戒嚴令，引發的政壇風暴還在繼續。尹錫悅不僅面臨下台危機，更成為韓國首位收到旅行禁令的在任總統。他日前再度發表講話，誓言要戰鬥到底。他所在的執政黨新黨魁也在同一天出爐，當選者與尹錫悅的政治理念相近。反對黨則提交了對總統的第二次彈劾動議。 韓國國會週六（12月14日）投票通過了第二次彈劾總統尹錫悅的動議，理由是他本月宣布了短暫的戒嚴令。總統的職務將由總理暫時代理，總理韓悳洙誓言將「確保政府穩定運作」。 國會議長禹元植：「204票贊成，85票反對，3票棄權，8票無效。」 尹錫悅總統得知國會通過彈劾案後，發表了講話。他表示將銘記所有的批評、鼓勵和支持，直到最後一刻，將為國家盡最大努力。 韓國總統尹錫悅：「雖然現在我暫時停下腳步，但過去兩年半與國民一起走過的未來之路，絕不應停滯。我決不會放棄。」 暫代總統職務的總理韓悳洙也發表談話，誓言致力「確保政府穩定運作」。 韓國總理韓悳洙：「民眾因政治局勢而產生的焦慮和擔憂也很高。政府將盡最大努力克服這些挑戰，最大限度減少對民眾日常生活的影響。我們將建立強有力的安全防範措施，並以穩定的方式管理我們在國際上的信任。整個內閣將全力維護與美國、三國（美韓日）合作機制及其它盟友的信任。」 12月8日上午，執政黨國民力量黨魁韓東勳和總理韓悳洙發表聯合聲明說，將「有序推進」總統提前卸任。 韓國「國民力量黨」黨魁韓東勳：「在總統卸任之前，國務總理將與本黨密切合作，確保公共福祉和政府行政按照計劃順利推進。即使在辭職之前，尹錫悅也不會參與國家政務，包括外交政策在內。」 總理韓德洙則表示，內閣將全力以赴，維持韓美同盟，以及韓美日三國的安全合作，確保與盟友之間的信任。 12月9日，韓國司法部官員宣布，禁止尹錫悅總統出境。讓他成為韓國首位收到旅行禁令的在任總統，可能面對強制逮捕的局面。 不過目前韓軍統帥權仍在尹錫悅手中。 有首爾民眾表示，儘管過去這一週很艱難，但對韓國的民主憲政有信心。 韓國民眾Cha Joo-Hyun：「我們人民有責任扮演好各自的角色。憑藉我們的政治和人民的力量，我相信民主和憲政將會幫助恢復穩定。」 11日，韓國警方還逮捕了韓國檢察廳廳長趙志浩以及首爾警察廳廳長金峰植，指控他們涉嫌叛亂，禁止他們出境。 當天，韓國法務部矯正本部部長慎鏞海表示，12月10日晚，在法院簽發逮捕令前，前國防部長金龍顯在拘留中心用衣物接成繩子，試圖自殺，被發現後放棄。金龍顯目前也已經被正式逮捕。 同一天，韓國警察廳對首爾龍山總統府實施突襲查抄，以收集與戒嚴相關的國務會議記錄等資料。同時，韓國中央警察廳、首爾地方警察廳、國會警衛隊也被強制搜查。