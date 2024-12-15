歐舒丹2024聖誕系列超澎拜，一口氣推出三款聖誕倒數月曆！掛布月曆設計款還能永續收納

L’OCCITANE歐舒丹2024年聖誕以「幸福特快車」為主題，這個奇幻之旅陸續推出「康果乳油木」、「卡菲爾乳油木」、「梅爾玫瑰」、「夏娜杏仁」四個個乳油木系列，帶大家在年末享受一場富足心靈的感官之旅。 by Chiao Hung- 2024/12/15 更新 歐舒丹奇幻探索之旅系列，連包裝都講究 L’OCCITANE歐舒丹這次的聖誕系列不僅品項豐富，連包裝都很用心，特地與法國藝術品牌Calicot Paris合作，以法國傳統插畫風格「Toile de Jouy朱伊紋」創作2024聖誕「奇幻探索之旅系列」包裝設計。不僅細膩精緻，仔細看更像是一張引領我們踏上奇幻探索之旅的感官寶藏地圖，十分用心。 L’OCCITANE歐舒丹奇幻之旅康果乳油木&卡菲爾乳油木限量系列情境照。 一口氣推出3款聖誕倒數月曆 L’OCCITANE歐舒丹每年的聖誕倒數月曆都讓人期待，今年在台灣更一口氣推出三款。其中採用掛布月曆的「永續倒數月曆」還是首次引進！ L’OCCITANE歐舒丹奇幻探索之旅奢華倒數月曆&經典倒數月曆情境照。 1.奇幻探索之旅經典倒數月曆 以火車拉門為設計靈感的「奇幻探索之旅經典倒數月曆」，精選經典明星商品共24個品項，包含創下每分鐘銷售一瓶的光萃肌活露、熱銷超過百萬瓶的蠟菊賦活極萃霜、韓星最愛的杏仁沐浴油和杏仁緊膚凝霜，以及經典的乳油木手足保養，可以一一體驗L’OCCITANE歐舒丹最經典的各項好物。以100%紙材為包裝，可再被回收再生利用。 L’OCCITANE歐舒丹奇幻探索之旅經典倒數月曆，NT3,100 當中更誠意滿滿包含3個正貨商品：橙花&蘭花護手霜30ml、乳油木護手霜30ml、乳油木密集修護足膜霜50ml。以及一款尚未上市的全新品-隱世之香系列的紫藤花護手霜10ml。 L’OCCITANE歐舒丹奇幻探索之旅經典倒數月曆，NT3,100