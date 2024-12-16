煲仔飯推介2024｜Top 20香港人氣必食煲仔飯！深水埗$45煲仔飯

煲仔飯推介邊間？天氣開始轉凍，最適合就是吃煲仔飯暖胃！煲仔飯絕對是秋天必食美食之一，2024年煲仔飯店動向繼續受到大家關注，想知今年Top 20人氣必食煲仔飯有哪些？馬上繼續看下去！ 👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略 煲仔飯推介1.祥囍煲仔小廚：世一煲仔飯飯焦！必試臘味蝦乾飯 主打煲仔飯的祥囍煲仔小廚，必吃臘味蝦乾飯，蝦乾夠乾身大隻且份量十足，熱氣騰騰的煲仔飯配以甜豉油同吃份外可口。吃煲仔飯最重要就是飯焦，這裡的煲仔飯吃畢面層的飯粒之後，即可輕易吃到焦香鬆脆的飯焦，越吃越滋味。 祥囍煲仔小廚 地址：筲箕灣愛民街6-28號新利大廈地下5A號舖（地圖按此） 電話：2343 8811 營業時間：1730pm-22:00pm 臘味蝦乾飯。（圖：openrice） 煲仔飯推介2.興記菜館：廟街人氣煲仔飯名店！必吃白鱔油鴨煲仔飯 在廟街人氣十足的興記菜館，主打各式煲仔飯及蠔餅，由於名氣及甚有港式風味，甚受遊客歡迎。煲仔飯的款式甚多，當中最出名的。煲仔飯就是白鱔油鴨煲仔飯、黃鱔白鱔煲仔飯及田雞煲仔飯等，底部呈有微焦的飯焦油香十足。 白鱔油鴨煲仔飯$125。（圖：openrice） 興記菜館 地址：油麻地廟街12,14,15,17,19號舖（地圖按此） 電話：2384 3647