黎智英自辯・三｜國際線篇 不敢要求彭斯做事 不相信袁弓夷

壹傳媒創辦人黎智英以及三間蘋果日報相關公司，被控「串謀勾結外國勢力」。黎智英在辯方律師引導下自辯，講到他同不少海外人士的關係，包括控方指他與外國政要有聯繫，例如時任美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧；英國方面的「香港監察」創辦人羅傑斯、對華政策跨國議會聯盟（IPAC）創辦人裴倫德；時任台灣的蔡英文總統等。 黎智英在自辯時亦提到現被港府通輯、「香港議會」的發起人袁弓夷，然而黎智英說他並不相信袁，更懷疑袁是內地商人郭文貴的人，又認為袁只是想利用他的人脈，黎並曾提醒《蘋果日報》的高層如張劍虹等，要對袁小心。 01國安法案件專頁 2020年5月，《蘋果日報》網上發布袁弓夷的影片。（蘋果動新聞） 不認同袁弓夷呼籲美商撤資說法 黎智英作供時透露，他是透過女商人袁彌明認識其父袁弓夷，並曾與袁弓夷一同用膳。 資料顯示，袁弓夷於2020年5月28日，在訊息表示想製作一段影片，促請時任美國總統特朗普及時任美國國務卿蓬佩奧駐軍保護香港。 袁弓夷拍了一片在《蘋果》的網片播放，說「一齊打贏呢場仗」、響應「一人一信救香港」。袁弓夷又以英文說：美國正受中共造成的疫情折磨，香港已變成最大型的洗黑錢中心，呼籲美國投資者撤資香港。袁袁弓夷又說：「我們都知道香港末日已近。」 指袁片中部份說法並無證據 黎智英稱他沒看過這影片，在庭上才第一次看，亦不同意袁弓夷的說法。黎指袁在片中呼籲美國投資者撤資，但他認為香港的價值在於國際金融中心，美國公司留港，對香港維持金融中心地位非常重要。至於袁弓夷在片中提到有年輕人被強姦、謀殺等，黎稱沒有證據證明反修例運動時曾發生這些事。 覺袁想得其人脈 辯方指，根據黎智英的訊息，黎智英與袁弓夷在同年6月3日亦曾互通訊息，袁稱會去華盛頓，兩人當晚一同食飯。黎稱他不知道為何袁到了華盛頓，亦不記得晚飯內容，但黎覺得袁總想與他聯絡，認為袁想取得他的人脈，所以他對袁不放心，亦想迴避他。 受內地通緝的郭文貴，2015年流亡到美國，被美國司法部逮捕和起訴。（資料圖片 / 路透社 / 視覺中國） 訊息曾提疑袁與郭文貴有關 黎智英又向壹傳媒行政總裁張劍虹發訊息稱：「他（袁）想與我合作反共⋯⋯他有 agenda，請大家小心」，又形容袁是「郭文貴的人」。黎補充郭是一個潛逃到紐約的有錢中國人，他印象中郭是騙子。