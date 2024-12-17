發現中苗農村之美 農村水保署規劃新春農遊好選擇

臺中市旅行商業同業公會所昨（16）日在烏日臻愛花園飯店集結全國飯店民宿營地業者、餐廳伴手禮店、觀光工廠、交通運輸、國外旅遊代理中心等，總共124個單位舉辦2024臺灣觀光產業媒合嘉年華，農村水保署臺中分署邀請大家年底就可以提前規劃2025年的新春旅遊，深度探索中苗農村，發現中苗農村之美。 農村水保署臺中分署長陳榮俊表示，藉此次嘉年華會推出「天茶地酒 山盟海寺」新春農遊順口溜，繼10月份苗栗觀光亮點媒合會整合臺中、苗栗農遊軸帶後再次升級，加入新春買年貨、吃年菜、走春拜年與泡湯等農村推薦行程，提供民眾在明年小龍年的9天春節連假中，天天不無聊、天天有新意的農遊好選擇。 陳榮俊表示，分署在龍年推出「中苗農遊七龍珠攻略」，今年度超前部屬搶先曝光蛇年新春農遊順口溜，並邀請「農村李小龍」站台，讓大家年底就可以提前規劃2025年的新春旅遊，邀請大家深度探索中苗農村，發現中苗農村之美。 陳榮俊分署長更進一步表示，過年大家必備的年菜、年貨，在中苗農村都找得到，年菜首推苗栗大湖薑麻園休閒農業區今年所推出的薑麻鴨，是新春團聚最暖心選擇，另外還有田媽媽-霧峰議蘆會館、公館巧軒餐館、欣燦客家小館及品佳客家田園料理的農村道地料理也不能錯過；年貨的話歡迎搭配分署主推的「天茶地酒」品牌，有苗栗市農會的貓裏紅、有可以喝的香水之稱的苗栗TSENG'S曾的茶、外埔水流東休閒農業區葡萄酒、公館農會24釀、安貝斯ABAS特色琴酒系列、霧峰農會酒莊清酒等等，都是年節送禮的不二首選。 媒合會上公布了小龍年新春農遊順口溜。小年夜 小龍買年貨 天茶地酒，值得擁有，山盟海寺，四處走走。年除夕 小龍好活力 古道泡湯接地氣，輕盈一身有活力。年初一 小龍穿新衣 戴新帽穿新衣，媽祖看你真喜氣。年初二 小龍肚子餓 年菜必備田媽媽，全家團圓笑哈哈。年初三 小龍去爬山 中苗里山或梨山，探索農村金甘單。年初四 小龍去考試 金牌農村為我師，金榜題名最強勢。年初五 小龍去跳舞 農村夜晚舞藝術(有意思)，南江S-pub攏總有(通通有)。