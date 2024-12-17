推動交流還是統戰？雙城論壇今登場 上海方贈「台胞服務手冊」

2024雙城論壇今登場，上海方致贈棕色文件包給現場貴賓，裡面有一本「2024版台胞服務手冊」。 圖：周煊惠 / 攝 台北、上海城市論壇（雙城論壇）今（17日）登場，本次輪到台北市政府舉辦，上海副市長華源率團訪台。依照過往慣例，在主論壇的每位貴賓座位上，除了2024雙城論壇主題「智慧治理，永續未來」筆記本、筆及相關參考資料外，北市府都會另準備各局處小禮物，今年上海方也準備棕色文件包給現場貴賓，裡面還有一本「2024版台胞服務手冊」。 2024雙城論壇上午9時於晶華酒店舉行，將先由兩市副市長林奕華、華源發表開幕致詞，進行主題演講，台北市長蔣萬安預計9時55分抵達會場，雙方簽署合作備忘錄，並由蔣萬安結語致詞。 值得關注的是，本次除北市府提供給到場貴賓禮物外，每位貴賓座位上還有一包由上海方贈送的棕色文件包，裡面有一本寫著「2024版台胞服務手冊」的小本子，簡介介紹上海市台胞服務中心（上海市人民政府台灣事務辦公室新媒體中心），指上海市台胞服務中心主要承擔在滬台胞及台商法律援助、政策諮詢、投訴糾紛調處等涉台公共事務服務，以及涉台宣傳新媒體內容製作、平台運行等職能。 此外，目錄內容也提到上海概覽、涉台政務指南、就學、就業、居住出行等服務指南，介紹台胞赴上海投資、合作、交流等。 2024雙城論壇今登場，每位貴賓桌上都有台北市政府、上海市政府提供的小禮物。 圖：周煊惠 / 攝 台灣基進主席王興煥偕同時力、綠黨及台獨聯盟主席陳南天(右五)、台灣北社赴晶華酒店抗議「雙城論壇」。 圖：林昀真 攝