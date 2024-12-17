加州男子因经营中国产妇赴美“生育旅游”而被判处41个月监禁

加利福尼亚州男子刘维岳(Michael Wei Yueh Liu)星期一(12月16日)因经营帮助中国妇女赴美生育的大规模业务而被判处将近三年半的监禁。按照美国法律，这些出生在美国的孩子自动获得美国公民身份。 他被判处的刑期低于检方的要求。联邦检察官寻求将其判处五年监禁。今年9月，刘维岳被判定因经营菲比宝宝月子中心(USA Happy Baby)而犯有串谋和洗钱罪。与他有婚姻关系但据信后来已分居的董晶(Phoebe Jing Dong)也因此案而同时被定罪。预计，对她的量刑裁决将在随后做出。 在被判处41个月监禁之后，刘维岳被当局带出法庭并被收押。他把自己的皮带和一份文件夹交给了自己的律师，并短暂握了董晶的手，而董晶在哭泣。 在星期一的听证之后，联邦检察官拒绝立即发表评论。 联邦地区法院法官R·加里·克劳斯纳(R. Gary Klausner)说，他的量刑是考虑了被告被定罪的事实以及某些可以宽大处理的因素，因为刘维岳有照顾年迈父母和13岁儿子的责任。 当局说，在2012年至2015年之间，菲比宝宝月子中心帮助几百名妇女从中国前来美国生孩子。这对夫妇向这些旅游者收取的费用最高达4万美元，服务包括在南加州居留期间出租公寓，并与海外实体合作，教给她们在签证面谈以及抵达美国机场时该说什么话，还建议她们穿宽松衣服以遮掩身孕。 “被告从每人收取几万美元，帮助他的大量客户欺骗美国当局并为他们的孩子购买美国公民身份，”联邦检察官在法庭文件中写道。“这种犯罪行为是严重的，必须判处有意义的刑期，以推动对法律的尊重，并追究被告的责任。” 刘维岳的律师凯文·科尔(Kevin Cole)之前说，他的委托人应当面临不超过26个月的监禁，并要求允许他在家服刑。科尔在法庭文件中说，今年59岁的刘维岳是三个孩子的父亲。他出生在台湾，从台湾的大学毕业，并曾在台湾的军队服役，他没有犯罪前科，并在家照顾父母，定期接送他们就医，给他们洗澡和做饭。 科尔说：“刘先生对社会不构成威胁，没有必要用长期监禁来威慑他。” 针对刘维岳和董晶的案子可以追溯数年。联邦当局2015年在一次打击“生育旅游”经营者的行动中搜查了南加州各地的十余所住宅，并在2019年对这对夫妇和其他十余人提出指控，其中一名妇女因为经营一家被称为优孕美国月子度假会所(You