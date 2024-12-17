【快報完整版】川普擬大改電動車政策 將中共剔出供應鏈 【新唐人北京時間2024年12月17日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人快報，我是天心。 今天是美東時間12月16日，星期一 。訂閱新唐人，了解最新要聞。 今日焦點：川普擬大改電動車政策 將中共剔出供應鏈；首次！歐盟全面制裁助俄中國實體及個人；安徽合肥也曝地下代孕工廠 地方官員參股；川普就任前中共頻繁攻擊法輪功 橫河解讀。 【川普擬大改電動車政策 將中共剔出供應鏈】 媒體週一披露的一份文件顯示，川普過渡團隊計劃大幅修改拜登政府在電動車方面的政策，包括加強措施，封殺來自中國的電動車、零部件和電池材料。 川普團隊建議，將目前用於打造充電站的75億美元資金，以及對消費者購買電動車的補貼，轉為用於國防領域，包括：電池礦物加工、國防供應鏈和關鍵基礎設施。其中重點是，將中國電池及製造電池所需的關鍵礦物質，排除在美國的供應鏈之外。 提案建議對全球所有電池材料徵收關稅，以促進美國本土的電池生產；美國的盟友可單獨與美國談判，以獲得豁免。此舉旨在維護美國國防相關利益，並保護美國汽車製造商，尤其是電動車生產商。提案中寫道，「對於國防生產而言，電池、礦材和其他電動車零件至關重要。」 另外，提案建議放寬對燃油車的限制，計劃把燃油車的排放和燃油經濟性的標準，恢復到2019年的水平，允許生產更多的燃油車。川普過渡團隊發言人利維特（Karoline Leavitt）說：「川普總統就職後，將支持美國汽車工業，為燃油車和電動車提供發展空間。」 有分析指，美國的電動車轉型近年來停滯不前，許多老牌車廠最近才在美國推出更多新款電動車；相反，中共則大力補助電動車行業，讓中國製造的廉價電動車充斥市場。 另外，美國國防部近年來一直強調，製造電池所需的石墨和鋰，以及電動車和軍機生產都需要的稀土，是美國的戰略弱點。早在2021年，國防部就發佈報告指出，「美軍在武器、通訊設備和其他科技方面，面臨越來越大的能力需求，因此，確保關鍵礦物和材料的來源，對於美國國家安全至關重要。」 川普在競選時已經承諾，將推翻拜登的電動車政策。而這些提案表明，川普政府的電動車政策是：一方面鼓勵美國發展電池供應鏈、擺脫對中共的依賴；同時，讓美國盡快進入電動車時代。 【首次！歐盟全面制裁助俄中國實體及個人】