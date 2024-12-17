歐盟第15輪對俄制裁 首次全面制裁中國實體 【新唐人北京時間2024年12月17日訊】週一，歐盟通過了第15輪對俄羅斯制裁措施，最新一輪的制裁名單中，包括7個中國實體和個人，這也是自俄烏戰爭後，歐盟首次全面制裁中國實體及個人。 歐盟外交政策負責人卡婭·卡拉斯：「我們通過了針對俄羅斯的第15項制裁方案。這一輪制裁針對的是影子艦隊和朝鮮官員，而且首次將為莫斯科製造無人機的中國公司也納入制裁範圍。我們的信息非常明確。你不能助長歐洲戰爭而不受懲罰。」 歐盟外交政策負責人卡婭·卡拉斯，週一在記者會上宣布了針對俄羅斯的新一輪制裁措施。 歐盟表示，俄羅斯利用「影子艦隊」來規避石油價格上限和其他貿易制裁措施。 新制裁措施將84個實體和個人添加到制裁名單。他們主要幫助俄羅斯生產飛機零部件、無人機、電子產品、發動機、武器高科技部件等軍事裝備。 歐盟表示，他們幫助俄羅斯入侵烏克蘭，破壞烏克蘭領土完整等。制裁措施包括凍結資產和旅行禁令等。 值得關注的是，新一輪制裁名單中，還有7個中國實體和個人，其中，一名個人和兩個實體為規避歐盟制裁提供便利；另外四個實體，涉及向俄軍工企業提供敏感無人機零件和微電子零件，以支援俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭。 時事評論員唐靖遠：「歐盟他們終於開始意識到，中共對俄羅斯的支持，無論是在經濟上，還是在這種軍事資源，及軍民兩用的一些零部件等等供應上面，其實它對俄烏戰爭產生的影響，已經遠遠超出他們過去的估計。中共對俄羅斯的支持，其實可能是直接，造成俄烏戰場現在形成一種僵持狀態，甚至說烏克蘭還越來越處於下風的一個重要的原因。」 這是自俄烏戰爭以來，歐盟首次對中國相關的實體和個人實施全面制裁。在此之前，針對俄羅斯的制裁中，關於中共制裁僅限於出口管制，非全面制裁。 外界認為，在美國當選總統川普上任之際，歐盟對中共援俄實體的全面制裁，這說明未來歐盟將與美國合力抗共。 時事評論員藍述：「從長期來看，烏俄談判停火之後，歐盟在未來，它和北約，將開始協助美國政府，將主要的精力放在針對中共這個對自由世界最大的威脅。在這個時候開一個頭，那麼未來它就會讓整個歐盟在制裁中共上，在內部更容易達成共識。 」 另有消息人士透露，歐盟委員會正在準備第16輪制裁措施，範圍將會更廣泛。 新唐人電視台記者陳悅、常春採訪報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/12/16/a103938313.html