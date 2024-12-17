內蒙古巨貪李建平被執行死刑 涉貪逾30億元 【新唐人北京時間2024年12月17日訊】12月17日，被稱是「內蒙古史上第一巨貪」的呼和浩特經濟技術開發區黨工委前書記李建平被執行死刑。其被控斂財高達30億元（人民幣，下同）。 2022年9月7日，李建平以「貪污罪、受賄罪、挪用公款罪和縱容黑社會性質組織罪」，被判處死刑。其上訴後，內蒙古高級法院於今年8月22日裁定駁回上訴，維持原判，並報請最高法院核准。 經中共最高法院覆核確認：李建平以欺騙的手段非法占有國有公司資金14.37億餘元，其中2.89億餘元尚未實際取得；為他人牟利，非法收受他人錢財共計5.77億餘元；挪用公款10.55億餘元，其中4.04億餘元案發前尚未歸還，並縱容以趙文遠（已判刑）為首的黑社會性質組織進行違法犯罪活動。 2024年12月17日上午，內蒙古興安盟中級法院對李建平執行了死刑。 2020年12月，趙文遠犯組織、領導黑社會性質組織罪等17項罪名，被判處無期徒刑。 李建平被指與趙文遠長期交往、關係密切、相互勾結；李在拆遷工程、收購土地、安排工作等方面縱容以趙文遠為首的黑社會性質組織進行違法犯罪活動。 現年64歲的李建平於2018年9月落馬。 《中國新聞週刊》2021年8月報導，呼和浩特市一名接近內蒙古自治區紀委監委的人士韓雲濤（化名）透露，李建平被帶走調查時，辦案人員在其辦公室內發現五六本護照。他被帶走的第一個月，拒不交代問題，甚至幾次絕食企圖蒙混過關，之後精神瀕臨崩潰，開始交代問題。 韓雲濤說，「李建平圈子廣泛，2005年，我就聽說他經常在家中陪一些省部級領導打麻將。此次被抓後，供出一些廳級及以上官員，因涉及人員眾多，給該案的查處帶來不少複雜性。」 韓雲濤等多位知情者稱，李建平嗜賭成性，多次去澳門賭博。「一擲千金，賭注甚至下到上千萬元」。 韓雲濤表示，李建平可以接受單個行賄人數億元錢財，亦會拿出數億元向上行賄某一高官。他以金錢鋪路，把金融、房管甚至紀委等大量官員拉下水。 2019年11月，李建平案被中共定性為「內蒙古貪腐史上迄今第一大案」。 中共黨媒曾報導，李建平把下屬企業當成自己的「錢袋子」和「提款機」，侵吞國有資產，涉嫌違規進人862人。其涉案金額高達30億餘元，這個數字遠超華融前董事長賴小民的17.88億元、山西省呂梁市前副市長張中生的11.7億元及陝西省委前書記趙正永的7.17億餘元。 2011年3月至2018年9月，李建平任呼和浩特經濟技術開發區黨工委書記七年。 報導稱，在經開區工作期間，李建平斂財金額從幾萬元、幾十萬，逐漸增加到幾百萬、幾千萬，甚至幾億元。直到被查前夕，還準備將兩億多元資金轉走。 李建平的斂財手段還包括成立空殼公司，其設置了大大小小空殼公司數十家。在他直接策劃和授意下，這些公司相互攬項目、做生意，大量國有資金在其間頻繁流動，最後被挪作他用。 李建平還曾借他人之名註冊公司而自己實際操控。當時，他以兩個酒店服務員和一個社會人員的名義，註冊成立公司。在初選董事長、總經理和監事長時，他用「石頭剪刀布」的方式解決，第一名董事長、第二名總經理、第三名監事長。 曾與李建平共事的呼和浩特市經濟技術開發區金川工業園區黨委書記、管委會主任白海泉，涉案金額達1.7億元。2020年1月14日，白海泉被判無期徒刑。