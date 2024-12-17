台北市长蒋万安呼吁两岸“多一点对话，少一点对峙”

国民党籍的台北市长蒋万安星期二（12月17日）呼吁台海两岸多一点对话，少一点对峙；多一点渔船灯火，少一点机舰喧嚣。 蒋万安是在由台北举办的“2024台北-上海城市论坛”上致辞时作上述表示的。中共上海市委常委、副市长华源率团前往台北出席此次双城论坛，而两岸先后已轮流举办了15届这一地方政府间的对话与交流活动。 双城论坛举办之际，中国解放军出动的战机和海军舰艇持续在台湾周边海空域进行侵扰活动，两岸的紧张局势也一直居高不下。 根据台湾媒体的报道，蒋万安的致辞以“双城好、两岸好”为主轴，强调越是紧张、困难的时刻，越需要交流，“增加了解比增加误解好”。 “我是民选的台北市长。我对两岸的和平、紧张或发展有很高的期待，”美联社援引蒋万安的话说。 “我希望多一点对话，少一点对峙；多一点和平的橄榄枝，少一点冲突的酸葡萄；多一点渔船灯火点缀夕阳，少一点船舰飞机的喧嚣呼啸，”蒋万安又说。 根据台湾国防部发布的公告，星期一至星期二之间，中国军方出动10架次军机和七架次其他飞机侵扰台湾周边空域，其中四架次飞机逾越了传统的台海中线。 台海两岸同文同种，但是自1949年起就分离分治、互不隶属。北京始终坚持拥有对台湾的主权，而且即使诉诸武力也要实现两岸的统一。近年来，随着中国国力和军力的上升，解放军对台湾的军事压力和恫吓也逐渐升温。 不过尽管两岸关系异常紧张，两岸之间的经贸关系却仍然十分密切。上海与台湾的经贸关系更加密切，很多台湾人不仅在上海及其周边地区经商，而且在中国这一商业和金融中心定居。 华源在双城论坛上致辞时没有提及两岸之间的紧张关系，而是再次谈到“两岸一家亲”。 “诚挚邀请广大台北市民、台湾民众多到上海走一走，也希望上海市民多到台湾、台北看看，”华源在论坛上致辞说。“上海方面将积极推动上海居民赴台团队游，旅游路线一定会包含台北市。” 华源称，双城论坛已经连续走过了精彩的14年，“这是互学互鉴的14年，也是合作共赢的14年”。 “交流促进发展，合作共迎未来，相信在两岸一家亲的美好氛围中，双城论坛这座彩虹桥一定会更加绚丽，两地的合作一定会更加富有成效，”华源说。 双城论坛在前台北市长郝龙斌任内于2010年开始，至今两市已经连续举办了14届，双方共签署了45项交流合作备忘录。今年举办的论坛是第15届。 台湾政府虽然在北京当局对台施加强大军事压力的情况下仍然批准华源副市长率团赴台北，但是拒绝了上海市台办官员以及中国官媒共11人赴台。 行政院主管大陆事务的大陆委员会表示，台湾方面对大陆涉台系统官员严格审查是出于对北京所谓“惩独22条”不满，而拒绝大陆媒体人员入境则是因为大陆媒体的驻台记者完全可以完成报道任务。 台湾面对中国大陆越来越强势的军事威胁，也一再提升自己的防卫能力，例如升级更新F-16战机、自主研发和采购高性能导弹、自主建造潜艇和新型战机。台湾军方星期一接收了38辆采购自美国的M1A2T主战坦克，并且还将于明后年再分别接收42辆和28辆。