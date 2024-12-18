2024大事回顧｜毋忘逝者 火災、工殤、倫常命案 悲劇敲響警鐘

【2024年／大事回顧／突發新聞】時光匆匆，進入2024年的倒數階段，亦是回顧今年小城大事的時候。其中重大的突發新聞總有人命傷亡，尋根究底，不難發現或與疏忽有關。究竟天災還是人禍，來日又是否可以避免呢？ 過年一年，單一造成最多人命傷亡的火警，肯定是釀成5人死40傷的佐敦道華豐大廈3級火。火警揭示舊樓的消防問題千瘡百孔，大廈消防裝置及設備年檢逾期、業主立案法團無視消防安全指示；民政署卻仍然向大廈內賓館批出牌照或續牌。 火警發生於4月10日早上7時53分，當時大部份的住戶還在睡夢之中。1樓光井突然冒煙起火，濃煙悄悄竄上各樓層，嗆醒居民，紛紛報警。有人隨即衝落樓逃生，有人走上天台暫避，更有人由高處跳下。 + 3 消防處於接報11分鐘後將火警升為3級，其間升起多條雲梯救援，火警於上午10時30分大致救熄。火警共造成5死40傷， 當日消防處分區指揮官（九龍南）林建軍指，起火位置為一、二樓大堂，是健身中心對開，火場面積20米乘20米。一、二樓有多個持牌賓館及健身中心，不涉及劏房。而整幢大廈有35個持牌賓館及劏房，故波及不少旅客及劏房住戶。 死者是3男2女（包括黎姓67歲男子、曾姓70歲男子、23歲印尼籍男子、24歲印尼籍女子，以及56歲菲律賓籍女子），主要是燒傷及吸入性損傷，他們被發現的位置，分別是梯間及走廊，當中1人懷疑高處墮下至1樓簷篷。 + 2 兩名印尼籍男女死者（23歲及24歲）是情侶關係，男方疑逃生時墮樓身亡，女方則倒臥於2樓走廊。他們在香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton Hong Kong）工作，分別做調酒師和餐飲工作。 火警中危急關頭，也彰顯人性光輝的一面。一名休班民安隊成員路經華豐大廈，與附近7名地盤工人合力救人，他們燒開鐵絲網、開喉射水，又出動吊機成功救出十多名居民，包括長者和小童。 + 1 消防處的專責小組調查顯示，大火始於一樓有雜物起火，續因一、二樓有防煙門楔開，濃煙沿著樓梯蔓延，居民吸入後有可能暈倒甚至死亡。 慘劇揭發大廈法團，一直漠視屋宇署及消防處發出的消防安全指示及強制驗樓令；但最荒謬的是，民政署仍然同意消防安全達標，而向大廈內賓館批出牌照或續牌。而大廈的消防裝置及設備，最近一次年檢已是2022年的9月，即是火警發生前一年半。慘劇發生後消防發現，大廈共有11個樓層防煙門均有損壞，包括最先起火的1樓。 +