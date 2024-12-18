台沪双城论坛登场 上海释善意推团客赴台，论坛内外争议不断

2024年台北-上海双城论坛于星期二（12月17日）在台北登场。上海副市长华源致辞时表示，将积极推动上海居民赴台团队游。对此，台湾陆委会虽持质疑态度，但仍表示欢迎。台北市长蒋万安则重申“双城好、两岸好”的论坛精神，但场外反对中国统战的抗议活动此起彼伏，凸显两岸交流的敏感性。 华源双城论坛释善意，可望开放上海团客来台? 今年的双城论坛于星期二在台北的晶华酒店举行，台北与上海此次签署了两项合作备忘录。上海副市长华源指出，自论坛开办以来，两市已累计签署45项交流合作备忘录，合作持续深化。他提到，目前有2.3万家台资企业在上海稳步发展，两地人员往来日益频繁，增进了彼此的交流与互动。 华源说：“今年从上海口岸到访大陆的台胞，已经超过了50万人次，其中台湾青年有20多万人次，还有近10万台胞，是首次来到大陆，两岸同胞从来都是一家人，我们常来常往越走越近，越走越亲。” 此外他提及“上海惠台55条”等法规政策正在加快的落实，并将积极推动上海居民赴台团队游。 他说：“诚挚地邀请我们的广大台北市民、台湾同胞能够多到上海走一走。当然也希望我们的上海市民能够多来台湾、台北看一看。为此，上海方面将积极推动上海居民赴台团队游，旅游路线一定会包含台北市。” 台陆委会：谁说了算? 关于华源在论坛上表示会推动上海居民赴台旅游一事，台湾陆委会回应称：“先前是陆方文旅部片面限定在福建省，现在上海市突然跳进来，不知谁说了算？” 尽管对上海市的“加入”存在疑问，陆委会仍表示，“政府欢迎陆客来台观光的立场不变”。 场外抗议不断，统战疑虑升温 在论坛进行期间，会场外发生了几起抗议和支持活动。有身穿“小熊维尼”套装的抗议民众闯至会议厅外，高喊“论坛办十几届了，军舰飞弹继续来”。同时，中华统一促进党的成员聚集在场外高举“一国一制，完全统治”的标语欢迎上海副市长。而台湾基进党主席王兴焕也现身场外，举起抵制中国的标语。 “双城论坛就是统战论坛，中国代表团就是统战小组，而蒋万安台北市长就是开门揖盗、与虎谋皮，对中国跪安的统战代理人，”王兴焕批评道。 蒋万安：呼吁和平交流，谨慎回应敏感议题 台北市长蒋万安在论坛总结致辞时表示，双城论坛已走过15年历程，充分体现双方的坚持与努力。他强调面对两岸紧张局势，越是困难时刻，越需要通过对话减少误解、增进了解。 蒋万安重申了“双城好、两岸好”的论调。他表示，身为民选台北市长，他呼吁两岸追求和平，反对冲突，期盼透过台北，让上海乃至中国更了解台湾、更喜欢台北，促进双城及两岸的良好发展。 他说：“我认为(两岸)要：多一点对话，少一点对峙；多一点和平的橄榄枝，少一点冲突的酸葡萄；多一点渔船灯火点缀夕阳，少一点船舰飞机的喧嚣呼啸。” 此次上海访团被台湾陆委会要求遵循“三不一低调”。蒋万安在回应敏感问题时，也显得十分谨慎小心。在媒体提问环节，有中国媒体质疑“三不一低调”是否剥夺言论自由，蒋万安未有正面回应，仅强调双方秉持“对等、尊严、善意、互惠”的原则。 针对双城论坛的来宾礼物，上海方准备了“台胞服务手册”引发的统战质疑，蒋万安则回应，表示双方都会准备小礼物，并感谢上海方的用心。 此外，关于外媒询问上海副市长华源提到“同胞”、“从来都是一家人”的相关言论，蒋万安也仅再次强调，双城论坛基于“对等、尊严、善意、互惠”原则进行交流合作。 学者对上海开放旅游团意见不一