中國遊客在馬來西亞海中溺亡 背包裡有三塊磚頭 【新唐人北京時間2024年12月18日訊】近日，一名30多歲的中國男遊客在馬來西亞仙本那海域溺亡，遺體已被打撈上來。當地警方發現，這名男遊客背上的背包裡有三塊磚頭，其死因引發外界猜測。 據馬來西亞媒體報導，12月13日，在仙本那熱門潛水勝地馬布島附近海域，找到一名中國遊客的遺體。 仙本那警方表示，當天上午9點50分接到報警，該名男遊客在馬布島附近海域失蹤。隨後，海警隊在附近度假村潛水員的協助下展開搜救行動，搜尋了兩個小時左右，在水下約17米處發現該名遊客的遺體。 警方透露，這名中國男遊客穿著淺色T恤、短褲、鞋子，衣著整齊。背著灰色背包，包裡有手機、幾張護照尺寸的照片和三塊磚頭。 仙本那地區警察局長Mohd Sabri Zainol表示，「當局已經展開調查，並將此案列為突然死亡案。」 Mohd Sabri Zainol介紹說，受害者的屍體被確認為30多歲的張某，是一名獨自旅行者，這名遊客最後一次出現是在馬布島附近。 他表示，如果沒有親屬前來認領這名中國遊客的遺體，將在48小時內進行屍檢。 中共駐馬來西亞領事館工作人員證實確有此事，稱目前案件仍在調查中。 12月18日，30多歲中國遊客在馬來西亞潛水海域溺亡的消息登上微博熱搜。有網友表示：「為什麼會有三塊磚頭？如果是自由潛，那就是為了配重，如果不是的話，那就很值得思考了。」 也有網友說：「背包裡有三塊磚······不知道是被人害的還是自尋短見，按理說他出去旅遊了應該也不會想不開。」 （記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：范銘） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/12/18/a103938755.html