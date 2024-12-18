【禁聞】歐盟首次全面制裁中國實體及個人 【新唐人北京時間2024年12月18日訊】歐盟12月16日就俄羅斯入侵烏克蘭實施了第15輪制裁，首次因向俄羅斯軍方提供攻擊烏克蘭的武器而對中國公司實施全面制裁。 歐盟外交政策負責人卡婭·卡拉斯：「我們通過了針對俄羅斯的第15項制裁方案。這一輪制裁針對的是影子艦隊和朝鮮官員，而且首次將為莫斯科製造無人機的中國公司也納入制裁範圍。」 歐盟週一宣布新一輪制裁名單，增加了30家實體和54名個人，其中包括7個中國實體和個人。 其中，中國女商人李曉翠（音譯，Sophia Li Xiaocui）和她控制的兩家實體被控協助俄羅斯公司，包括受制裁的軍工集團公司Unimatik規避歐盟制裁，取得歐洲禁運的商品。 另外四家實體包括在香港登記的亞太鏈接有限公司，以及兩家深圳公司，一家廈門的公司。它們被控向俄羅斯軍方供應敏感無人機零件和微電子零件。 卡婭·卡拉斯：「我們的信息非常明確。你不能助長歐洲戰爭而不受懲罰。」 台灣國防安全研究院戰略與資源所所長蘇紫雲：「中共不僅直接支援俄羅斯這些敏感裝備還有相關技術，同時中共自己發展的軍備也威脅到歐洲，所以在這背景之下當然就啟動了制裁機制。我想最重要的是這個訊號具有明顯的意義，也就是遏制俄國跟中共的合作對於區域安全造成影響。」 這是歐盟首次對中國實體和個人實施「全面性制裁」，包括旅行禁令、資產凍結和禁止提供經濟資源。之前歐盟也制裁過中國公司，一般只是禁止他們與歐洲公司做生意。而這次的制裁更加嚴厲。 台灣國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員王綉雯：「此次制裁內容對中國企業比較有效的，可能是『資產凍結』，其他的『簽證禁令』等，中國企業換個子公司或另外持股公司名義，再派其他人出國就可規避，但是資產被凍結，可能對經濟狀況不好的中國企業而言，是雪上加霜。再者，這次制裁已從較為單純的『貿易出口管制』升高到『高敏感軍民兩用技術產品之管控』，顯見逐漸朝『科技面』方向發展。」 歐盟制裁負責人大衛·奧沙利文和烏克蘭官員指出，中國是向俄羅斯出售外國技術的主要途徑。 這次受制裁的深圳及廈門的公司就被指控通過俄羅斯中間人，交付用於製造Garpiya-3攻擊無人機的組件。而廈門林巴赫航空還被指參與「見證者-136」攻擊無人機的引擎設計。 王綉雯：「顯見歐盟已掌握了相當事實。未來歐盟可能針對中國企業在俄羅斯軍工生產供應鏈之角色，進行更詳細的調查，並且隨著證據的增加，擴大並加深對中國企業的全面制裁。」 歐盟在2024年末加大對中國援俄實體和個人的制裁力度，顯示這一年中歐關係的走向也是越來越低。 年初，歐盟委員會首次正式宣布其經濟安全戰略文件，確保科技不流向中國。11月起對中國製電動車（EV）實施新關稅，將額外的進口稅提高至35.3%。歐盟執委會近期發布的「強化歐洲軍民戰備報告」，指出中共快速崛起已改變印太地區戰略平衡，升高區域緊張情勢。 蘇紫雲：「北約的祕書長呂特也警告中共不要霸凌台灣，所以在這種情況下，北京現在面對川普即將就任，歐洲也對他採取比較警戒的態度，對北京來講就遇到更多貿易的困難了。」 俄烏戰爭將在2025年進入第三個年頭，雙方都消耗巨大。即將上任的美國總統川普也多次表達了結束俄烏衝突的願望。 蘇紫雲：「現在的情況就是中共被制裁，頂多就是更加隱晦地提供這些裝備技術給俄國，所以對俄國在戰場上的影響相對是比較有限。可是在戰略架構上面，等於是會讓俄羅斯重新思考川普屆時的提案是否讓他一個台階下，結束俄烏戰爭，那麼就可以把俄國解除掉對於歐洲的威脅，集中美國還有其他國家來壓制中共。」