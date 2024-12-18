聯合健保CEO命案 嫌犯被控謀殺 或引渡回曼哈頓 【新唐人北京時間2024年12月19日訊】週二（12月17日），紐約曼哈頓地區檢察官，以「恐怖主義」謀殺罪等11項罪名，起訴了涉嫌槍殺聯合健保公司CEO的嫌犯「曼吉奧尼」，如果罪名全部成立，他將面臨終身監禁。 週二，曼哈頓地區檢察官指控路易吉·曼吉奧尼，涉嫌一項一級「恐怖主義」謀殺罪，兩項二級謀殺罪，以及多項與非法持有武器，和偽造證件相關罪名。 紐約曼哈頓地區檢察官白艾榮：「這是一起可怕的、精心策劃的、有針對性的謀殺案，目的是引起震驚、關注和恐嚇。這發生在我們城市最繁華的地區之一，在人們的一天剛開始的時候，威脅到當地居民和遊客、通勤者和商人的安全。」 曼哈頓地區檢察官辦公室表示，如果11項罪名全部成立，26歲的曼吉奧尼將面臨終身監禁且不得假釋。 12月4日，曼吉奧尼在曼哈頓中城希爾頓酒店門前，涉嫌槍殺了聯合健康保險公司行政總裁布萊恩‧湯普森。四天後，在賓州小鎮被捕。 目前，曼吉奧尼被關押在賓州，當地檢方指控他犯有偽造身份證件、無證持槍等三項罪名。 紐約警方正在尋求將他引渡到曼哈頓。 紐約市警局局長蒂施：「我們不慶祝謀殺，也不崇拜任何人的殺戮。任何使其合理化的企圖都是卑鄙的、魯莽的，是對我們正義原則的冒犯。」 週四，賓州的法官將在聽證會上，對是否引渡曼吉奧尼做出裁決。 曼吉奧尼的辯護律師拒絕對此發表評論。 新唐人電視台記者于良、榮玉綜合報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/12/18/a103938960.html