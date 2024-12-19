特朗普敦促议员拒绝支出法案，政府停摆风险上升

当选总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)星期三(12月18日)呼吁美国国会议员拒绝一项在星期五之后为政府提供资金的临时法案，这增加了部分政府停摆的可能性。 特朗普和当选副总统JD.万斯(JD Vance)呼吁议员通过一项与星期二公布的法案不同的临时支出法案，不受他们所谓的“民主党赠品”的影响。特朗普还呼吁议员利用该法案解决国家债务上限问题，为这一进程注入了新的复杂性。 这可能会使避免政府停摆的努力变得更加复杂，因为停摆会在12月25日圣诞节假期前几天扰乱从航空旅行到执法等方方面面。这将是自2018年12月延续至2019年特朗普第一个四年白宫任期内政府停摆以来的首次。 民主党目前控制着参议院，民主党总统乔·拜登(Joe Biden)仍在执政，直到特朗普于1月20日上任。 当前的法案将以目前的水平为政府机构提供资金，并提供1000亿美元用于救灾和100亿美元的农业援助。它还包括一系列不相关的条款，例如为议员加薪和打击隐藏的酒店费用。 特朗普和万斯表示，国会应将法案限制在临时支出和救灾上，同时提高国家债务上限，这是一项痛苦的政治任务，预计明年将到紧要关头。 “如果民主党现在不合作解决债务上限问题，那么谁会认为他们会在6月份我们执政期间这样做呢？”他们在声明中说。 国会的下一步行动尚不清楚。任何支出法案都需要两党达成一致才能在众议院和参议院获得通过，共和党目前在众议院占微弱多数。 由于国会未能通过10月1日开始的财政年度的常规支出立法，因此需要采取权宜之计。但这个临时法案不包括社会保障等自动延续的福利计划。 20多年来，美国联邦政府的支出超过了收入，因为民主党扩大了医疗计划，共和党削减了税收，而人口老龄化预计将在未来几年推高退休和医疗计划的成本。不断增加的债务–目前为36万亿美元–将迫使议员在某个时候提高债务上限，要么是现在，要么是明年借贷权限耗尽时。不采取行动，可能会对债券市场带来冲击，并可能对经济造成严重后果。 特朗普发表上述言论之前，他的盟友埃隆·马斯克(Elon Musk)向国会施压，要求其否决该法案，并表示支持该法案的人应该被投票罢免。 这位特斯拉首席执行官、世界首富花费超过2.5亿美元帮助特朗普当选，特朗普已任命他帮助削减联邦预算。 除非国会采取行动，否则联邦政府将在星期六耗尽维持政府运营的资金。谈判人员在本周二达成协议，将政府运营的资金延长至3月14日。 参与谈判该法案的众议院共和党人表示，马斯克的反对使法案的通过变得复杂。 “这里的任何事情都不是轻易就能解决的，”众议院拨款委员会主席汤姆·科尔(Tom Cole)说。