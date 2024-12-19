尽管受到中国制裁，鲁比奥表示有信心以国务卿身份与北京接触

美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)星期三(12月18日)上午与佛罗里达州共和党国会参议员马可·鲁比奥(Marco Rubio)举行了“实质性”的面对面会谈。当选总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)已提名鲁比奥为下一任国务卿。此次会晤正值特朗普团队为过渡进程做准备之际。 “这是一次良好、建设性和实质性的对话，”美国国务院副发言人维丹特·帕特尔(Vedant Patel)在简报会上告诉记者。 “我们随时准备帮助支持1月20日的无缝过渡，”他补充道。 2020年8月，中国对长期批评北京政府的鲁比奥等人实施制裁，理由是所谓他在“涉港问题”上“表现恶劣”。鲁比奥12月初告诉美国之音，如果其提名得到确认，他有信心“找到某种解决方案”与北京接触。 当被问及他是否会在外交政策问题上保持先前的立场时，鲁比奥说：“总统制定外交政策，我们国务院的工作就是执行它。” 以下是鲁比奥过去在与中国有关的关键问题上的立法行动和公开声明： 确保美国技术安全 参议员马可·鲁比奥在9月份的一份题为“中国制造的世界”的报告中警告说，“共产主义中国是美国在人们记忆中面临的最强大的对手”。 该报告声称，中国共产党通过“扭曲市场的补贴”和“猖獗的盗窃”控制着世界上最大的工业基地。鲁比奥敦促美国议员、首席执行官和投资者等做出“全社会共同努力”，以“重建我们的国家，战胜中国挑战，为子孙后代继续点燃自由的火炬”。 鲁比奥一直直言不讳地批评美中研究合作，警告称，纳税人的钱在不知情的情况下支持了中国在隐形技术、半导体和网络安全等领域与军方相关的实验–这可能让北京获得战略优势。 7月，他提出了一项加强美国研究的法案，主要条款包括建立一个“TRUST”数据库，来追踪高风险的中国研究实体、更严格的拨款申请透明度，以及对未披露的外国资金的处罚。该法案还加强了对与敌对外国研究有关的个人的签证审查，并要求加强对美中研究伙伴关系的监督。 鲁比奥倡导两党共同制定的2021年《安全设备法案》(Secure Equipment Act)，该法案禁止美国政府向被美国和其他西方国家认为存在国安风险的华为和中兴等中国公司发放新的设备许可证。 撤销中国的永久正常贸易关系地位 鲁比奥是提出一项撤销中国与美国的永久正常贸易关系(PNTR)法案的共和党议员之一。