持美工作簽證科技人士 移民律師促趕緊返回美國 【新唐人北京時間2024年12月20日訊】美國法律界人士預計，川普第二任期政府將發布數個限制多種工作簽證的行政命令，特別是科技業常用的簽證類型。移民律師們正通知他們持工作簽證的外籍科技業客戶，趕緊在候任總統川普 明年1月中旬上任前返回美國。 「暴風雨即將來臨」，德州奧斯汀（Austin)）的移民律師芬克曼（Jason Finkelman）告訴「商業內幕」Business Insider），並補充說，「這一次，我們很清楚它會帶來什麼。」 川普（Donald Trump）也誓言要恢復他先前對穆斯林為主要人口國家的入境禁令。 芬克曼表示，川普可能會嘗試對某些國家實施入境禁令，就像他最初試圖實施旅行限制時一樣。雖然入境禁令可能會在法院面臨挑戰，但「這可能導致美國雇主在僱用和留住外國人才方面受到限制。」 舊金山灣區帕洛阿爾托市（Palo Alto）的移民律師阿爾科恩（Sophie Alcorn）告訴「商業內幕」，她強烈敦促目前在海外的客戶加快返回美國的行程，以防可能出現的旅行禁令。 弗吉尼亞州阿靈頓（Arlington, Virginia）的移民律師事務所合夥人帕森斯（Justin Parsons），則在思考川普的新旅行禁令是否會包括中國。 「對我來說，最大的變數會是如何處理中國（中國籍人士）。」川普已承諾要加高對中國進口商品的關稅。 科技界人士正密切關注川普會如何處理H-1B簽證，該簽證允許公司為特定技能的專業職位僱用移民。 H-1B簽證創立於1990年，面向擁有學士或更高學位的外籍人士，特別是在科學、技術、工程和數學等難以填補職位的領域。 批評者表示，這種簽證被企業利用以較低的工資和較少的勞工保護來僱用外籍員工。