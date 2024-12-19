美聯合健保CEO遇害案 嫌犯同意引渡紐約受審 【新唐人北京時間2024年12月20日訊】再來關注，美國「聯合健保」首席執行官湯普森遇害案。週四，嫌犯「曼焦內」已經從賓州引渡到了紐約，來看記者稍早在紐約法庭的報導。 英文新唐人電視台記者克瑞斯‧比爾斯：「今天下午 2 點左右，路易吉·曼焦內抵達我後面的聯邦法院，他乘坐小型飛機從賓州法院飛到紐約長島，然後轉直升機到華爾街。」 在荷槍實彈的警力戒備下，涉嫌槍殺美國聯合健康保險（United Healthcare）首席執行官湯普森（Brian Thompson）的嫌犯路易吉·曼焦內（Luigi Mangione）週四在賓州同意被引渡回紐約受審，他隨即被移交到紐約拘留。 賓州布萊爾縣地區檢察官彼得‧威克斯 （Peter Weeks）週四表示，將嫌犯移交紐約審理符合正義。 賓州布萊爾縣地區檢察官彼得‧威克斯：「由於被告今天的改變態度，決定放棄預審並接受引渡。當然，我們相信，我們把他交給紐約市警察局和曼哈頓地檢辦公室，這符合司法利益。」 曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）：「今天早上，被告（曼焦內）在賓夕法尼亞州接受引渡，正在被紐約警方押回紐約。」 在嫌犯曼焦內落網後，各地出現抗議者，他們身穿囚服，表達對嫌犯的支持。 紐約市長亞當斯 （Eric Adams）在新聞發布會上批評，這是在傳遞錯誤信息。