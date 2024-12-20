特朗普支持的开支案在众议院未能通过，美国政府关闭时刻逼近

共和党提出并得到当选总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)支持的支出法案星期四(12月19日)在众议院未能过关，这使国会失去了避免政府关门的明确路径。如果政府关门，圣诞假日旅行可能会被打乱。 这项开支案以174票支持、235票反对在众议院闯关失败。特朗普和亿万富翁埃隆·马斯克(Elon Musk)废掉了之前的一项两党协议，共和党领袖随后仓促整理出这项法案。法案虽然得到了特朗普的支持，但是还是有38位共和党人与民主党人一道投了反对票，而民主党几乎全体反对，只有三人例外。 政府资金定于星期五午夜告罄。如果议员们未能延长这个最后期限，美国政府将开始部分关闭，从边界执法到国家公园等各方面的资金都将中断，200多万联邦雇员的工资也将停发。美国运输安全局(TSA)警告说，在繁忙的假日季节，旅行者可能会在机场大排长龙。 马斯克和特朗普抨击说，之前的那项支出案是以浪费的方式向民主党人送礼。星期四表决的版本跟之前的法案相似，将把政府资金延长至明年3月，届时特朗普已入主白宫，国会两院也由共和党人控制。法案还将提供1000亿美元的救灾资金，并暂停债务上限。共和党人删除了包括在原法案中的其他内容，比如给议员涨工资和有关药品福利管理人员的新规定。 在特朗普的敦促下，新版本还将把国家债务上限暂停两年，这项举措将使国会更容易通过巨额的减税方案，并为联邦政府36万亿美元的债务继续攀升定下基础。特朗普在竞选时允诺要大幅减税。 在表决之前，民主党人和共和党人都警告对方说，如果国会允许政府关闭，那将是对方的错。 共和党籍的众议院议长麦克·约翰逊(Mike Johnson)对记者们说，这项方案将避免干扰社会运转，堵住遗留漏洞，并使议员们更容易在特朗普明年就职后削减数千亿美元的开支。 民主党人抨击说，这项法案是为破坏预算的减税打掩护，而这种减税将主要造福世界首富马斯克等富有的支持者，却让国家背负几万亿美元的额外债务。 众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯(Hakeem Jeffries)在会场辩论期间说：“你们还敢在财政责任问题上教训美国吗？” 一些共和党人也表示了不满。他们认为这项开支案是为积聚更多债务铺路，却没有削减开支。 共和党众议员奇普·罗伊(Chip Roy)说：“这本是一个倡导财政责任的党，它却绝对地让我恶心。” 即使法案在众议院过关，在参议院也将逆水行舟。参议院目前由民主党人控制。白宫表示，乔·拜登(Joe Biden)总统不支持它。 特朗普曾敦促议员们在他1月20日上任前表决支持这项法案并把债务上限问题排除出桌面。 之前围绕债务上限而展开的争斗给金融市场造成过惊慌，假如美国政府违约，将对全世界造成信用冲击。债务上限按照一项协议被暂停，但是从技术上将，暂停将在明年1月1日到期，不过议员们在春季之前不必处理这个问题。