新西兰一桩因“狗”而起的官司 牵出中共渗透的“漫长游戏”

圣诞将近，一场看上去与“狗”有关的官司，正在新西兰引发越来越多的关注。 官司的一方指另一方在微信群里称其为“狗”，声称受到诽谤和网络欺凌，同时向奥克兰地方法院提起诉讼；官司的另一方强调，地方法院的诉讼流程存在重大问题，同时认为自己官司缠身另有原因，表示将坚决维权。 多位新西兰受访者告诉美国之音，在这桩看上去有些不经的官司背后，可以看到中共的强力渗透，以及这种渗透所引发的华埠内部的激烈博弈。 新西兰外交、国防和贸易委员会前主席西蒙 ·欧康纳(Simon O'Connor)告诉美国之音：“中共对新西兰的干预是非常真实的。” 谁是狗？ 区别于一般的网络纷争，新西兰最大城市两位华人肖志鸿、毛芃之间的官司，在圣诞节前的新西兰引发了包括英文主流媒体在内的舆论关注。 肖志鸿目前担任奥克兰交通局泊车管理员，自称“魔王”，在观察者网、天维网、澳纽网等多家网站上设有专栏，他在微信公众号的简介中自称政治评论作家、社会活动家、电视节目策划。 毛芃是一名独立记者，2004年入职以来多次同新西兰英文媒体合作，进行有关中国问题的报道。她曾参与新西兰国家电视台有关三鹿毒奶粉事件的调查，并因此获得新西兰Qantas传媒大奖。 毛芃向美国之音介绍了相关情况： “肖志鸿同我打官司，动机在于他对Stuff(新西兰最大的英文媒体之一)纪录片团队制作的纪录片《漫长游戏》(The Long Game)不满、对我参与纪录片工作不满。他在一篇评论文章中说《漫长游戏》‘又臭又长’、‘涉嫌诽谤’，是‘恐吓游戏’，显示‘反华势力的绝望’。 “引发官司的是肖的另一篇攻击《漫长游戏》的文章，他把一名华人协会负责人同我放在一起攻击，问我们为纪录片做了啥工作，为此拿了多少钱；他在文章提出的九个问题中，充满谎言和政治胁迫，把我们从未说过的话硬说成是我们说的，对我们进行政治污名化，例如他说我们‘四处宣传华人要融入主流社会就是要反华’。 “由于肖当时把他的这篇攻击文章转发到一个IT微信群，群管要我对肖提出的九问作回应，考虑到肖长期以来对维护普世价值人士的攻击，对《漫长游戏》持续攻击，我于是把他比成恶狗，这是一种对他行为的比喻；肖自己也常在其文章中用‘狗’这个词来表达不满，例如他今年6月发文反对新西兰加入AUKUS，标题就是《AUKUS第二支柱：国家党想让新西兰当狗还得自己买骨头》。” 毛芃谈到奥克兰地区法院对案子的处理：“我6月底在一微信群看到肖贴出的法庭裁决截屏，非常震惊。因为我根本没有得到法庭有关这个案子的通知。有律师告诉我，其一辈子职业生涯中，从未见过法庭在当事人不知晓自己成被告的情况下进行单方面裁决。我认为在这个案子中，原告存在着严重误导法庭的情况，于是提出对案子重申，法官9月5日下达临时令，允许我申请听证和推翻先前裁决；法庭目前已定下明年5月开庭听证。” 肖志鸿在接受美国之音书面采访时表示：“毛芃2019年开始就对我疯狂造谣，我也于2023年公布过文章说我准备告她了，而她2024年7月辱骂我，是最后的导火索。毛芃参与《漫长游戏》项目赚政府资金，这在新西兰很正常，我从未反对过，我反对的只是他们编造假新闻欺骗新西兰政府资金的行为，这样对我们新西兰的国家安全毫无好处。” 揭示中共渗透的纪录片 纪录片《漫长游戏》由新西兰英文媒体Stuff的纪录片团队制作，主要揭示中国共产党对新西兰的影响和干涉行动几十年来一直有增无减，包括在新西兰本土实施的被认为是“尖锐”的暴力行为。因参与纪录片《漫长游戏》的相关工作，毛芃的名字出现在片尾字幕中。