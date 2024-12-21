臺中購物節倒數計時 「耶誕YA FUN豐趴」抽出 3位百萬現金得主

臺中購物節自起跑至今已到最後一週，截至昨（20）日累計登錄金額達 310億元。為歡慶耶誕佳節，市府今（21）日在豐原廟東復興商圈舉辦「耶誕YA FUN豐趴」，由副市長鄭照新與貴賓揭曉購物節月月抽百萬現金得主 2名，及消費登錄金額突破 300億加碼抽百萬現金得主 1名，另為慶祝2024縣市幸福指標臺中市榮獲第一名，再加碼百萬汽車 1台，同時也抽出週週抽10萬及天天抽3,000得主，現場還有好禮抽摸彩活動，吸引眾多民眾前來共度歡樂的耶誕周末。 今天第一位百萬得主是豐原區的王小姐，於三井 Outlet 消費外套約 14,000多元，接到電話十分驚喜，直呼不敢相信。第二位是廖先生，消費海鮮食品約 3,000多元，電話轉接語音信箱，後續經發局將持續聯繫。第三位得主是來自高雄的許小姐，於大雪山國家森林遊樂區消費約 2萬多元，開心分享子女在台中就學，會多來台中遊玩、消費。 百萬汽車得主是大肚區的趙先生，於大肚區的全國加油站消費，反應雖較為冷靜，但難掩中獎喜悅。此外，還抽出 12組十萬元、1,100組三千元、優惠店家達美樂大披薩兌換券 20份、陳允寶泉太陽餅禮盒 35份、日韓保養品牌MY管管全能旅行組 50份等獎項，活動現場更加碼發放 500張模彩券，獎品包含電子鍋、電烤箱、掃地機器人、電視以及豐原廟東復興商圈加碼贊助 iPhone16