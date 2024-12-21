臨時撥款法案終於通過了！ 美國政府免於「被關門」命運

美國眾議院在12/20晚間通過臨時支出法案，使美國政府免於停擺的危機。 圖：截自「x」@StockTraderHub 美國臨時撥款法案在歷經多次的改版以及投票後，終於在美國當地時間 12/20日深夜通過最新版本，使美國政府免於關門的命運。此法案與新任總統川普的方案有所不同，但暫時為災難援助及美國聯邦政府的運作提供了資金。 據《CNN》報導，該法案將政府資金延長至2025年3月14日，並提供約 1,000億美元的災害救援資金和 100億美元的農業援助，但未包含調高債務上限的條款。該法案以 366票贊成、34票反對通過，所有反對票均來自共和黨人。 最新，《路透社》報導，美國國會今（21）日週六清晨已通過了支出法案，以避免在繁忙的假日旅遊季節前導致政府關門。由民主黨控制的參議院以 85：11 的投票結果，通過了法案，並持續提供政府資助。在此期間，政府沒有啟動關閉程序。白宮發言人則確認，拜登總統準備簽署法案以避免政府停擺。 這項融資法案的推動過程充滿波折，《CNN》報導指出，新任總統當選人川普對初步的跨黨派協議表示反對，要求加入兩年期的債務上限暫停條款，導致共和黨內部分裂。最終，眾議院不得不修改法案，刪除債務上限相關內容，才成功取得共識。 眾議院議長麥克．強森（Mike Johnson）在投票後表示，他與川普保持密切溝通，並相信川普對結果感到滿意。「這是必要的一步，讓我們能夠過渡到明年，當共和黨掌控國會兩院並有川普在白宮時，我們對此支出決策有更大影響力。」強森對記者表示。 法案通過使美國政府免於停擺，《路透社》援引旅遊行業貿易組織的警告，並稱政府關門可能每週造成航空公司、酒店等行業約 10億美元的損失，並對聖誕旅遊季帶來大規模的影響。 就法案內容而言，《CNN》指出，該法案除政府撥款外，也包含延長農業法案的條款。然而，原本計劃納入的「加布里埃拉．米勒兒童癌症研究法案2.0」（Gabriella Miller Kids First