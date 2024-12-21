2024承億亞灣藝術節登場 帶動高雄藝術觀展量能

2024聖誕節前夕，絕對不能錯過的精彩藝術盛事，由承億集團主辦整合旗下五星級飯店「承億酒店TAi Urban Resort」與藝術公司「承藝術」共同打造「2024承億亞灣藝術節」，並規劃雙展區承億酒店「第三屆亞洲插畫藝術博覽會」、高雄港旅運中心特展「藝術大入港：漫波」及系列精彩活動，集結台、日、韓百位藝術家，開放免費兌票入場，型塑高雄亞灣港都藝術流，讓藝術作為國際語言，敬邀旅人共讀這片日暖海闊的好風景。 承億酒店「亞洲插畫藝術博覽會」前兩屆匯集220位藝術家、藝術單位參展，平均每屆都吸引超過千人觀展，今年第三屆更是擴大舉辦，將展區延伸到海上國門「高雄港旅運中心」，打造高雄年度最大藝文盛事「2024承億亞灣藝術節」，由此體現承億集團帶動高雄的藝術觀展量能。 「第三屆亞洲插畫藝術博覽會」將在聖誕節前夕12月20日至12月22日盛大開展，今年主題為「走進我的藝術主場」，賦予觀者成為主人翁的角色，鼓勵每人成為生活的收藏家，將藝術作品視為自己生活中的一部分，讓收藏變得更具個人特色化；承億酒店14Ｆ、15Ｆ客房變身40個藝術展間，共有百位參展單位與藝術家參與，其中還首度邀請到韓國微風藝博會Breeze Art Fair共同推出聯名展會，將有數10位韓國藝術家參展進駐，為這次盛會帶來精彩的國際藝術交流。 不僅如此，還有6位特邀藝術家Kaori Watanae渡邉香織、消極男子、朱緹、潘奕丞、Ballboss、練佳昕，以及５位亮點藝術家昴咪、Emily Liu、張梓鈞、cincin、王浥函，精彩可期；另外，承億酒店「第三屆亞洲插畫藝術博覽會」還請來台灣藝術大學書畫藝術學系、嘉義大學視覺藝術學系的學生們共襄盛舉，對於新銳藝術家與產學合作給予強力支持；更邀請特別參展商，IDEAs Taiwan愛迪思臺灣攜手KAS高雄美國學校一群熱愛繪畫的媽媽們，長期推廣藝術美學及投入慈善公益。 IDEAs Taiwan愛廸思臺灣兩位創辦人，就讀IIS義大國際高中Hugo W及KAS高雄美國學校Hong L ，聯合學生丶家長跨校合作，在亞洲插畫藝術博覽會舉辦「藝術與愛的力量」慈善義賣油畫美展，以「為罕病而畫」為使命，匯聚85位慈善藝術家、展出106幅作品，創下大會首次展間人數及作品數量最多的紀錄。承億酒店也鼎力支持，助力這次慈善義賣的收益，惠及社團法人臺灣雷特氏症病友關懷協會。 承億酒店更與藝術家陳晉廷合作，在承億酒店25樓大打造公共展區「陳晉廷木雕創作」，7F承風書店則攜手MIE ISHII 與馬尼尼為設立公共藝術展區；另外，7F承風書店在「第三屆亞洲插畫博覽會」活動期間也規劃2024承億亞灣藝術節系列講座與工作坊。 高雄港旅運中心特展「藝術大入港：漫波」，將於12月20日至2025年2月2日開展，展期長達45天，陪伴民眾一起渡過聖誕節、跨年、燈會與春節過年，特別邀請台日６位藝術家飯川雄大、程仁珮、MAKOTO、迷母豐盛、寧芮潔、近藤悟串連展演，以「漫波」為題，邀請大家漫步於高雄溫暖的日光下，感受海港的波光粼粼，一同探索藝術作品的無限可能性。