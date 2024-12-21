美国政府停摆机率大增，投资人情绪低迷，全球股市普遍下跌

美国政府停摆的可能和美中爆发新一轮贸易战的阴影加重了投资人的不安，给今年表现靓丽的美国股市造成巨大的冲击，也给全球股市笼罩上一层阴影。 周五，美国股市三大指数继续下滑，道指跌0.37%，标普跌0.48%，纳斯达克指数跌0.79%，延续了为期十天的跌势。 欧洲斯托克指数STOXX跌幅1%，预计本周下跌3%，是三个月来最差的一周。英国富时100指数下跌0.86%，法国CAC40跌0.88%，德国DAX跌1.06%。 亚洲股市同样全线下挫。日经225指数下跌0.29%，香港恒生指数跌0.16%，沪深300指数跌0.45%，韩国综合指数（KOSPI）跌1.30%。 另外，澳大利亚股指ASX200下跌1.24%，印度股指Sensex下跌1.49%。 路透社说，欧洲股市大跌的主要原因是人们担心特朗普上台后将会对欧盟加征贸易关税。 特朗普周五表示，欧盟必须购买美国的石油以减少欧盟对美贸易的“巨大赤字”。 美联储对利率政策前景看法的变化给市场造成了相当的震动。周三，美联储如期将联邦基准利率下调了25个基点，但美联储主席鲍威尔同时发表了所谓“鹰派降息”的评论，称明年的利率走向可能不会像外界期望的那样继续降息三次，利率将保持在4%到4.5%的中性利率区间。 在谈到明年利率走向的时候，鲍威尔表示美联储将依据通胀的表现来决定降息的步伐，降息次数大致只有两次。市场对此感到非常失望，当天股市就狂跌，道指当天重挫一千多点。 更让人们感到焦虑的是美国政府因继续运转所需要的资金下落无着而增加了政府停摆的风险。周四晚上，候任总统特朗普支持的一项开支议案没有获得众议院的通过，几十名共和党议员没有能够提出一项明确的避免政府停摆的计划。 联邦政府运转经费将在周五午夜到期。如果国会不能在这个最后期限之前达成一致，延长经费有效期限，那么，部分联邦政府机构将会关门，这将给美国经济产生广泛影响，无论是边界执法机构还是国家公园都会因没有经费而停止运转。两百多名联邦政府雇员更是首当其冲，他们将在政府关闭期间失去收入。政府停摆还可能会影响到人们在圣诞节前几天的旅行。 特朗普在社媒体上发文说，“国会必须废除荒唐的债务上限，或者将其延长至2029年。如果做不到这一点，我们就永远不应该达成协议。” 这次政府关闭如果发生，将是2018年12月以来的第二次。上次发生在特朗普第一任任内，这次则发生在他第二任期开始之前。 美联储的强硬态度和政府经费被切断而引起忧虑将美国长期国债收益率推高至五月以来的最高水平，十年期期基准收益率在短短两周内上涨了近50个基点，目前接近4.60%。与此同时，美元指数在周四攀升至两年来的最高水平。 美国政府将在周五公布美联储最重视的通胀指标–个人消费开支（PCE）。这个数据的好坏将给投资人了解通胀走向提供重要的依据。 周五，美国原油期货价格回落至每桶68.87美元，低于70美元的心理关口，这让人们感到了一点安慰。原油价格回落会带动汽油价格下降，这对抑制通货膨胀具有重要作用。 周五上午，美国国会众议院议长麦克·约翰逊(Mike Johnson)表示，他正在努力为解决眼下的预算危机寻求办法。他说，目前存在几种方案，而周五上午可能就此进行表决。 随后，美国股市出现转跌为升的局面。道指上扬近400点，标普升50点，纳斯达克指数上升160点。