年末出行風雨相隨 南北加迎新一波風暴 【新唐人北京時間2024年12月21日訊】不少加州人的聖誕度假計劃，可能會被接二連三的風暴打亂。但風雨無法澆滅南加人的熱情，美國汽車協會預計從本週六到年底，會有990萬人到50英里外的地方度假，比去年增加3.5%。 中國人常說「遇水則發」，今年聖誕節，加州民眾可能會在假期間，感受一波風雨彩虹。 國家氣象局預測，第一個風暴會在週六（12月21日）早上到達灣區。舊金山和奧克蘭會有0.25至0.3英寸的降雨，山區降雨可能達到1.5英寸。 下週一（23日），第二波風暴強烈來襲，舊金山和奧克蘭降雨量將達到1.5英寸，山谷地區會有3英寸的雨，並持續到週二。 聖誕節後，灣區可能還會迎來一場風暴，降雨量和持續時間目前尚未明確。 南加州在聖誕前夕也會有降雨，但雨量不大。洛杉磯縣可能不會出現太大的旅行延誤。 儘管有風雨相隨，但民眾的旅行熱情依然十分高漲。預計從12月21日到年底，990萬南加人會出發，到離家50英里外的地方度假。 美國汽車協會AAA發言人 Gianella Ghiglino：「（990萬）比去年的出行量增加了3.5%，比2019年（疫情前）增加了6.8%。」 90%的人依然選擇自駕遊，加州週五（20日）的平均油價，為每加侖4.31美元，比一年前便宜了27美分。但與全美油價比，還是貴了1.26美元。 全美約有1.19億人出行，預計可能會破疫情前的出行紀錄。 AAA提醒民眾，提前出發，為旅行做好準備。切忌超速和疲勞駕駛，平安出行最重要。 新唐人電視台記者李佳音綜合報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/12/21/a103939819.html