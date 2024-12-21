避免政府关门 美国参议院通过临时支出法案

美国国会星期六(12月21日)凌晨通过了临时支出法案，为联邦机构运营和灾难援助暂时提供资金到明年3月中旬，在最后一刻以及繁忙的圣诞节假期旅游季到来之前，避免了政府关门的不稳定情况。 在联邦政府资金于美国东岸时间午夜(格林威治标准时间星期六上午5时)截止期限的38分钟后，民主党控制的参议院以85票赞成、11反对的表决结果通过了该法案，继续为政府提供资金，并为多达87.5万名面临无薪休假风险的联邦机构人员保住了圣诞节。 在这段不到一小时过渡期间，美国政府并未启动关闭的程序。随着午夜的最后期限已过数分钟，美国参议院跳过了正常程序，快轨推进临时支出法案的表决，而此时白宫也宣布停止了政府停摆的准备工作。 该法案现在将被送交白宫，美国总统乔·拜登(Joe Biden)预计将于星期六签署，使其成为法律。此前，该法案星期五刚刚在共和党控制的众议院获得两党支持，并以366票赞成、34票反对的压倒性表决结果获得通过。 “两党合作的方式最终取得了胜利，这是个好消息…对美国和美国人民来说都是一个好的结果，”参议院多数党(民主党)领袖查克·舒默(Chuck Schumer)在院会发表讲话时表示。 此深夜投票让紧张的一周画上了句号，美国候任总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)和他的亿万富翁盟友埃隆·马斯克(Elon Musk)否决了一项初步的两党协议，导致国会陷入混乱。 该临时支出法案的最终版本删除了民主党支持的一些条款，民主党指责共和党屈服于一位没有政府经验且非民选的亿万富翁的压力。 该法案与星期四投票中惨遭否决的一项支出法案基本上是一样的，但美国国会并未按照特朗普的要求于其就职(明年1月20日)之前提高债务上限两年。 美国联邦政府去年支出约6.2万亿美元，债务超过36万亿美元，国会需要在明年年中之前采取行动，批准进一步借款。 新通过的临时支出法案将为联邦政府提供经费的期限延长至明年3月14日，向受灾州提供1000亿美元、向农民提供100亿美元，并延长原本将于年底到期的农业和粮食援助计划。 第三次尝试 一些共和党人投票反对该法案，因为该案没有削减政府开支。美国众议院议长麦克·约翰逊(Mike Johnson)表示，共和党明年将拥有更大的影响力，届时他们将在国会参众两院掌握多数席位，而特朗普也将入主白宫。 “这是弥补(政府经费)缺口的一个必要步骤，让我们可以在关于支出的最终决定上留下自己的印记，”约翰逊在众议院投票后对记者表示。他说特朗普支持该法案。 这是约翰逊第三次尝试通过临时支出法案，并引发了一个严峻的质疑：面对愤怒的共和党同僚，约翰逊是否能够保住其众议院议长的工作，并与特朗普和马斯克一起工作。明年1月3日新一届国会召开后首项进行的就是众议院议长选举投票。 最终通过的支出法案比约翰逊与民主党和共和党领导人达成的最初两党协议规模要小得多，共和党议员删除了该案中的大部分内容，包括限制在中国投资的条款。民主党说，该条款与马斯克的利益相冲突而被删除。