聖誕氣氛來了 充氣城堡「人」「氣」盛 聖誕打扮滿西九市集

今日（21日）冬至，聖誕新年長假即將開始，有人提早離港旅遊，亦有人選擇留港。今日西九文化區一帶人流暢旺，其中今日至下月五日登陸西九文化區的全球最大充氣城堡，每節都幾乎爆滿，不少一家大小進場遊玩。有家長指因不想舟車勞頓，選擇留港消費，計劃去酒店自助餐，再抽空一日看燈飾。 西九文化區人流暢旺，其中充氣城堡每場幾乎爆滿。（吳綽詩攝） 大人細路也可「入城堡」 小朋友玩得盡興 西九文化區的充氣城堡今起開放，不少家庭進場遊玩，下午3時的一場，近百人在外排隊，職員表示今日每場幾乎爆滿。周先生一家四口包括兩個女兒進場，媽媽麟小姐表示香港甚少有這種大型充氣設施，而且「大人都有得玩」，兩個小朋友亦表示玩得盡興，「好攰」，如做運動。 選擇留港消費不想舟車勞頓 他們一家今個長假選擇留港消費，麟小姐表示因不想舟車勞頓，又覺得近日天氣轉冷，更有節日氣氛。不過他同時指氣氛不比以前濃厚，店舖較早關門，「以前會睇子夜場，去完一個地方再去第二度。而家早啲返屋企，或者去朋友屋企都好過出去。」 至於假期節目，她表示已訂酒店自助餐，料花4000元，今晚做冬則家常便飯；之後亦會抽空一日看燈飾。 田太和陳太亦帶小朋友到西九玩。陳太表示淡季才去旅行，節日多數留港與家人相聚，「香港都多嘢玩」。她續道，「帶小朋友邊度玩都好玩」，會看聖誕樹打卡，以及訂了酒店食西餐。田太表示，「聖誕一年一次，唔會特別（手緊）」，又指不少商場布置精美，節日氣氛不錯。 西九海傍聖誕市集有20多個攤檔，不少香港人和旅客光顧。（吳綽詩攝） 聖誕市集攤檔人流增 至於西九的聖誕小鎮和聖誕市集，不少人在高高的聖誕樹旁打卡，不乏內地年輕客身影，穿着聖誕服飾。來自浙江的王小姐與徐小姐來旅遊3日，住尖沙咀酒店，每房一晚1500元。她們指內地的聖誕樹不及香港大棵，覺得氣氛較好，惟較擁擠。至於花費，她們表示今趟旅程主要打卡、食地道美食，例如車仔麵，沒預算買奢侈品，因此花費不會高。 + 3 海傍的聖誕市集有20多個攤檔，亦有不少香港人和旅客光顧。其中一檔賣小食和調酒，負責人陳先生表示，今日人流明顯較上星期多，本地人和旅客各佔一半，其中內地客約佔旅客7成。他指每人平均消費約70元，不算很高，期望過幾日近假期，人流繼續增加。不過，他表示因應聖誕海傍有節目，市集只到12月23日，之後如繼續則要轉場至M+博物館旁，認為那邊人流較少，對此安排感到失望。 ▼12月21日 中環石板街打卡人盛▼