彰顯國際友誼 2024韓國首爾模特世界大賽 【新唐人北京時間2024年12月22日訊】為了促進全球時尚、文化交流和友誼，發掘培養時尚美容的產業人才，韓國首爾第一次舉行模特世界大賽，一起去看看。 來自澳大利亞、日本、越南等40多個國家的50多位模特齊聚一堂，展現他們的才華和風貌。 2024韓國首爾模特世界大賽，近日，在韓國樂天世界酒店舉行。 大賽不僅促進全球時尚與文化的交流，還通過時裝秀、才藝展示和文化表演，傳遞多樣性的美與世界友誼。 韓國首爾模特世界大賽組委會主席 金大韓：「舉辦2024年韓國首爾模特世界大賽，是希望發揚韓國文化、K-pop以及其他相關文化，讓全球更了解韓國的影響力。」 這次大賽特別融入了韓國傳統美與友誼的元素，展現來自16個國家的國旗和象徵元素。 經過激烈角逐，大賽揭曉了真、善、美獎，和最佳模特獎等多個獎項。最終獲勝者，將獲得在全球時尚舞臺展現的新起點。 韓國首爾模特世界大賽組委會副主席 金煥熙：「美麗當然是第一衡量的標準。但比起外在美，更重要的是整體的氣質美。」 韓國首次舉辦的國際性模特大賽，不僅提升韓國的全球形象，也為全球時尚產業注入了新的活力。 新唐人電視台記者金燕、朴炳元韓國採訪報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/12/21/a103939911.html