莫桑比克宪法委员会将裁决选举结果 紧张局势加剧

莫桑比克宪法委员会将于星期一(12月23日)宣布是否确认有争议的选举结果。此前，10月9日的选举结果使该国陷入致命动荡。 流亡的反对派领袖维南西奥·蒙德拉内威胁说，如果宪法委员会确认初步结果，即他在10月9日的选举中落后于执政党莫桑比克解放阵线的候选人丹尼尔·查波，他将发动“人民起义”。 宪法委员会声明表示，宪法委员会主席露西娅·达·卢斯·里贝罗预计在星期一下午的公开听证会上宣布选举的“最终结果”。 美国国务院上星期四(12月19日)提高了对莫桑比克的旅游警示级别，建议美国公民“重新考虑前往”，原因是抗议活动可能迅速演变成暴乱。部分区域列为“不要前往”。 莫桑比克10月9日举行总统、全国议会和省议会“三合一”选举。选后，蒙德拉内的律师兼顾问埃尔维诺·迪亚斯和另一名反对党高层10月18日遭到枪杀，蒙德拉内将这起血腥杀戮归咎于安全部队。 莫桑比克随后爆发全国性的抗议活动，军警向抗议者开火。 莫桑比克选举委员会10月24日公布的选举结果显示，蒙德拉内赢得20%的总统选票，而执政党的候选人查波获得了71%的选票，将延续近50年的统治地位。 蒙德拉内指控选举结果被操纵，称自己实际上赢得了53%的选票。几个国际观察团也表示选举存在违规行为。 蒙德拉内说，如果选举的初步结果得到确认，将引发“混乱”和“规模空前的人民起义”。 据非政府组织决定平台（Plataforma Decide）发布的信息，两个多月的政治动荡已造成至少130人死亡。 驻马普托的政治与安全风险分析师约翰·史密斯向法新社表示：“如果宪法委员会宣布选举自由公正，我百分之百确信未来将更加激烈和血腥。” 史密斯认为，蒙德拉内激起了民众对执政党的强烈不满，“这几乎就像南部非洲的春天”。这一说法借用了2010年代北非地区的“阿拉伯之春”反政府抗议的概念。 莫桑比克现任总统菲利佩·纽西的第二个任期将于2025年1月15日结束。 纽西上星期五(12月20日)在全国讲话中表示，希望一旦最终结果公布，各方能“敞开心扉进行建设性和包容性的对话。” 蒙德拉内在其律师被杀之后避居海外。自1975年莫桑比克脱离葡萄牙独立以来，解放阵线(Frelimo)一直统治这个贫穷的非洲南部国家。 (本文依据了法新社的报道。)