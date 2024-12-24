涉槍殺聯合健保CEO 嫌犯首次出庭：不認罪 【新唐人北京時間2024年12月24日訊】再來關注，「聯合健保」首席執行官湯普森遇害案最新進展。週一，嫌犯曼吉奧內第一次在曼哈頓出庭，曼吉奧內對恐怖謀殺等多項指控不認罪。 嫌犯曼焦內：「不認罪。」 週一，現年26歲的嫌犯路易吉·曼吉奧內（Luigi Mangione）在紐約曼哈頓法庭第一次出席紐約州的庭審，他對涉嫌槍殺聯合健保首席執行官湯普森（Brian Thompson）表示不認罪。 曼吉奧內面臨多項罪名指控，包括：一級恐怖主義謀殺、二級謀殺、非法持有武器和持有偽造駕照，他同時還面臨聯邦指控。 在紐約州庭審的層面，曼吉奧內的最高刑期是終身監禁，不得假釋；而聯邦起訴可能會判處死刑，預計州庭審的判決會先出爐。 曼吉奧內的律師在庭上表示，希望案件能公平審理。 曼吉奧內的律師Karen Friedman Agnifilo：「法官大人，我想做的第二件事是，我非常關心我的當事人的公平審判權。在這個案件中，他因為政府官員的一些聲明而受到損害。」 上週四，曼吉奧內被從賓州引渡到紐約，當曼吉奧內被押送到曼哈頓時，紐約市長亞當斯（Eric Adams）對媒體表示，曼吉奧內是恐怖份子。 曼吉奧內涉嫌在12月4號，在曼哈頓中城一家酒店外槍殺聯合健保首席執行官湯普森，曼吉奧內在逃逸了五天後，最終在賓州西部的一家麥當勞落網。 新唐人電視台記者趙鳳華、明玉綜合報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/12/24/a103940566.html