美国人开始繁忙旅行日之际，美航所有航班短暂停飞

在圣诞旅游旺季进入高峰期，而冬季天气给计划乘坐飞机或驾车出行的旅客带来更多潜在问题之际，美国航空(American Airlines)星期二(12月24日)因技术故障在全国范围内短暂停飞航班。 在美国联邦航空管理局(FAA)下令美航在全国范围内停飞约一小时后，政府监管人员批准美航的航班起飞。那项不得起飞的命令是应美航的要求下达的，因为公司的飞行操作系统(FOS)出了问题。美航表示是其供应商之一的技术出了问题。 停飞令导致美航各主要枢纽的航班延误，航空分析公司Cirium的数据显示，这家航空公司3901个国内和国际航班只有37%准时起飞，19个航班被取消。 代表美航飞行员的工会联合飞行员协会(Allied Pilots Association)发言人丹尼斯·塔杰尔(Dennis Tajer)说，美航在美国东部时间早上7点通知飞行员说飞行操作系统出现故障。他说，飞行操作系统负责处理不同类型的航空运营，包括调度、飞行计划和乘客登机，以及飞机的重量和平衡数据。 停飞解除几小时后，塔杰尔说，工会没有听说“除了正常的交通繁忙日之外还有任何混乱情况”。 但乘客们在社交媒体上对航班延误导致他们或家人错过转机航班表示不满。有人问美国航空是否计划为乘客保留航班以便让他们成功转机，其他人则抱怨得不到航空公司或登机口工作人员多少帮助。 Cirium表示，绝大多数航班在预定起飞时间后两小时之内起飞，36%的航班按计划抵达目的地。 Cirium说，达拉斯-沃斯堡机场、纽约肯尼迪机场和北卡罗来纳州夏洛特的延误次数最多。 与此同时，航班追踪网站FlightAware报告，4058个进出美国或飞往国内目的地的航班延误，76个航班被取消。网站星期二下午显示961个美国航班延误。 除交通问题外，预计太平洋沿岸西北部至少到圣诞节当天将出现大雨和大雪。南部地区出现阵雨和雷暴天气。巴尔的摩和华盛顿附近的大西洋沿岸中部地区据报出现冻雨，纽约出现降雪。 由于假日旅行期长达几个星期，机场和航空公司的高峰日通常比感恩节期间的高峰日要少，但一天接着一天的忙碌给机组人员带来压力。而且任何意外情况–冬季风暴或电脑故障–都可能演变成大规模的中断。 正是由于这些原因，2022年12月，西南航空(Southwest Airlines)造成200万旅客受困，今年7月，由于软件升级故障造成全球范围计算机宕机，达美航空(Delta Air Lines)也发生了重大的航班中断事件，不过严重程度比西南航空要小。 今年的假日期间的航班都已售罄，因此取消航班比淡季时造成的干扰要大。对航班较少、乘客改签选择较少的小型廉价航空公司尤其如此。只有美国航空、达美航空和联合航空(United