教宗启动2025禧年

教宗方济各(Pope Francis)星期二(12月24日)开启了“2025禧年”(Jubilee Year 2025)，启动了天主教会的圣年庆祝活动，禧年预计将吸引大约3200万人前来罗马，将考验教宗的身体耐力以及这座“永恒之城”(Eternal City)的迎客能力。 教宗方济各从轮椅上敲击了几次，圣伯多禄大殿(又译圣彼得大教堂，St. Peter's Basilica)的圣门随即开启。他乘轮椅越过门槛，同时罗马各地响起钟声，而大教堂内的唱诗班开始了圣诞平安夜弥撒。 教宗在讲道时说，圣年是缓解贫穷国家债务并致力于保护地球的机会。他说，禧年的目的是“把希望带给囚犯无尽而凄凉的日子、穷人寒凉而惨淡的住所以及所有被战争和暴力亵渎的地方”。 这次仪式启动了每25年一次的禧年传统。在这一年，天主教信徒要前往罗马朝圣。 方济各把“2025禧年”的主题定为希望，他星期四在罗马的雷比比亚监狱(Rebibbia Prison)开启圣门时，将凸显这一讯息。去这所监狱是为了给囚犯带去未来会更好的希望。教宗方济各长期以来都把监狱布道融入他的神职生涯，并数次访问雷比比亚监狱和出访期间的其他监狱。 内政部说，在德国的圣诞市场上星期发生袭击事件后，梵蒂冈周围的安全措施处在最高级别。 意大利当局在罗马周边增加警力并部署了更多的监控摄像头，朝圣者进入圣伯多禄大殿必须通过更加严格的警察封锁线，接受金属探测器和其他安全检查。 方济各上星期度过了88岁生日。他在进入圣诞周和禧年之际患上感冒，被迫在室内进行他的每周一次的星期日祝福。但是星期二晚间他看上去身体不错。教宗易患支气管炎，这已经影响了他的健康和耐力，而禧年期间将有紧张繁忙的活动安排，这让人们担心教宗是否能够应对。 禧年亮点之一是将十几岁的互联网神童卡洛·阿库蒂斯(Carlo Acutis)封圣。封圣将在明年4月献给青少年的禧年活动期间进行。阿库蒂斯被视为第一位千禧年世代和数字时代的圣徒。 本星期，教宗方济各还从圣伯多禄大殿的阳台发表了有关圣诞节的年度《致全城与全球》(Urbi et Orbi)演说。除了出门探访雷比比亚监狱之外，他还将主持新年前夜的晚祷和新年元旦的弥撒。