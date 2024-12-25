年终报道：印中冰冻关系2024年出现了解冻

在喜马拉雅山争议边界长达四年半的军事对峙后，印度和中国的关系在2024年出现解冻，双方从两个热点撤军。但分析师说，不信任仍然是这两个亚洲大国恢复友好关系的主要障碍。 印度外交部长苏杰生(Subrahmanyan Jaishankar)本月在议会说，撤军使新德里与北京的关系“朝一些改善的方向”。但他强调需要恢复边境稳定。“我们很清楚，维护边境地区的和平与安宁是我们发展关系的先决条件。” 尽管双方军队已不在争议地区当面对抗，但几万名军人仍在喜马拉雅山度过第五个冬天，火炮和战斗机依然部署在边境地区。 新德里尼赫鲁大学国际研究学院教授斯瓦兰·辛格(Swaran Singh)说，“边境地区四年来的气氛一直是备战，因此，将其转变为和平时期的部署将是一项行动、精神、心理和结构性的活动，这也需要一定的时间。” 两国之间长达3,488公里、界限不明确的边界大部分地区存在争议。2020年的边境冲突导致20名印度军人和四名中国军人丧生，此后紧张进一步升级。 时隔五年，双方上星期恢复了讨论边界争端的高层外交对话。中国外交部的一份声明说，在中国外交部长王毅与印度国家安全顾问在北京会晤后，双方重申致力于寻求“公平、合理、双方都能接受”的解决方案。 两国还决定恢复印度香客入藏旅游和重启山口边境贸易。 印度总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)10月份与中国国家主席习近平在俄罗斯金砖国家峰会期间会晤，为关系解冻奠定了基础。 中国外交部发言人林剑上星期在记者会上说，北京准备与印度共同努力，增进互信，管控分歧。 新德里的分析师说，印度将谨慎行事。辛格说，“印度希望首先解决与边界有关的议题，然后再扩展到与中国关系的全面正常化。” 但预计经济合作将加快步伐。中国希望进入印度日增的市场，而新德里则需要更多中国进口产品，同时寻求成为制造业中心。尽管双边贸易蓬勃发展，但印度在2020年的冲突后对中国投资实施了限制，并限制了签证发放。 新德里观察家研究基金会研究副总裁哈什·潘特(Harsh Pant)说，“虽然没有人期待政治关系发生重大转变，但经济关系或许会以更快的速度发展，印度或许会在开放市场或某些领域方面更加自由。” 中国外交部长王毅在里约热内卢二十国集团峰会间隙举行的会议上要求印度外长恢复在疫情期间暂停的两国直航，并加速中国公民的签证。 王毅对苏杰生表示说，“中印两国的共同利益远大于分歧。双方应视对方发展为机遇。” 分析师说，印中之间的解冻不会影响新德里与华盛顿的关系发展轨迹。两国关系近年来发展势头强劲，部分是双方都担心北京的强硬态度。除了喜马拉雅边境，新德里还担心中国在印度洋日增的存在——北京已在斯里兰卡和巴基斯坦修建港口，并正在缅甸修建一个港口。 潘特说，“印度和美国都希望建立一种特定的印太地区、特定的地理格局、战略地理格局，即自由、平衡、开放、公平和包容的，从某种程度上说，这些理念将继续推动这个关系。”