比亚迪巴西新厂工地被爆奴役中国工人，生存状况“令人震惊”

中国电动汽车行业巨头比亚迪爆出丑闻，它在巴西兴建一座新工厂的建筑工人们的工作和生活状况被发现极为恶劣，被巴西当局形容为“强迫劳工”、“堪比奴隶”。这一丑闻对BYD这三个字母所代表的“构筑你的梦想”构成了一个巨大的讽刺，也让中国存在的强迫劳工问题直接暴露在世界面前。 巴西检察官办公室周一表示，巴西地方官员在巴西的巴伊亚州（Bahia State）比亚迪新厂的建筑工地上发现了163名中国工人，他们的工作条件“类似于奴隶”。 这个工厂位于巴西东北地区巴伊亚州的卡马萨里市（Camaçari）。英国广播公司（BBC）引用巴西检察官办公室的声明说，工人们分别住在四个“设施（宿舍）”。在其中一处，工人们睡在没有床垫的床上，31个工人共同使用一个卫生间，他们每天都必须“很早”起床准备上班。“住所内发现的状况令人震惊，岌岌可危，令人不堪”。 声明说，这种状况构成了“强迫劳动”。许多工人的工资被公司扣押，公司规定，工人如果要终止合同必须支付很高的罚款。 巴西方面表示，这些工人是由另一家公司在中国招募的，不定期地将他们送到巴西。这些工人的工作时间很长，超过了巴西法律的规定，有时每周连续工作七天。声明说，这些工人居住条件“有辱人格”，这个建筑工地还存在其他违反劳工规定的行为。 路透社说，比亚迪方面没有立即回复其有关置评的要求。巴西劳工部门没有提供招聘这些工人的公司的名字。 在巴西，“类似奴隶的条件”通常指的是强迫劳动、还包括债役（用劳役还债）、恶劣的工作条件、对工人健康构成风险的长时间工作以及其他各种侮辱尊严的工作。 据路透社报道，巴西劳工监察员利亚内·杜拉奥(Liane Durao)表示，工人必须获得许可才能离开住所，至少107人的护照被雇主扣留，工作场合的条件很危险。 公司扣留工人的护照和他们的工资是中国海外企业非常普遍的做法，其目的是防止中国工人逃走。 路透社引用杜拉奥的话说，“我们发现……这163名工人的工作是在类似奴隶的条件下进行的，”“工作环境的安全条件还达不到最低要求。” 杜拉奥还表示，这样的事情还在发生，目前巴西政府还没有对比亚迪工厂开出罚单。 另据BBC的报道，巴西当局已经因比亚迪工厂工人生活条件恶劣而叫停了比亚迪的建厂项目。 BBC引用比亚迪公司声明说，该公司已经中断了与一个叫做“晋江建筑（巴西）”的公司的业务关系。比亚迪还表示其依然坚持自己的承诺，“完全遵守巴西的法规”。 比亚迪表示，相关的工人已经安排到酒店居住。该公司还表示，已对分包员工的工作和生活条件进行了“详细审查”，并“多次”要求该建筑公司作出改进。 比亚迪是全球最大的电动汽车制造商之一。它的汽车销量在2023年最后三个月超过了埃隆·马斯克（Elon Musk）的特斯拉，这两家公司正在争夺电动汽车行业龙头老大的地位。 比亚迪进军拉美市场到巴西建厂是其与特斯拉全球竞争的一个重要组成部分。去年，该公司宣布要在巴西电动汽车制造厂投资约五亿美元。 多年来，中国政府把发展电动汽车作为其制造业产品升级换代战略的一个重要部分，并为此向这个行业提供了大量的补贴和其他各种支持。但是，这种不公平的产业政策在国际上引起了强烈的反弹。美国、欧盟、加拿大、土耳其和越来越多的国家开始通过对中国电动汽车加征高额关税进行抵制。即将在下个月就任美国总统的特朗普已经多次表示，他将在拜登政府的基础上进一步提高对中国产品的进口关税。