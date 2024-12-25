年末旅遊季到來 惡劣天氣影響美國人出行 【新唐人北京時間2024年12月25日訊】假日旅行季到來，美國迎來出行高峰，不過，一些地區的惡劣天氣可能會加劇出行擁堵的情況。 今天是平安夜，很多美國人已開車或乘飛機旅行，與親人團聚。美國汽車協會的數據顯示，12月21日至新年假期期間，預計將有超過1.19億人旅行到離家至少50英里的地方，將打破2019年的年末最高出行紀錄。這意味著，多地都可能出現道路和機場最擁堵的情況。 美國汽車協會發言人迪亞茲：「大多數人會選擇開車前往度假目的地，預計將有1.07億人進行公路旅行。」 貿易團體「Airlines for America」預計，12月18日至1月6日期間，美國航空公司的客運量將達到5400萬人次，將比去年同期的客運量增長6%。 美國運輸安全管理局安全主任莫基亞：「從今天開始到聖誕節後的週日，將是自疫情以來最繁忙的一段時間。」 此外，儘管很多人希望有一個白色聖誕節，但降雨和降雪無疑為旅行帶來更多不便。 美國國家氣象局的氣象學家羅斯表示，紐約州和賓州部分地區已發布了寒冷天氣警告，喬州東南部和佛州北部也發布了冰凍警告和霜凍警報；降雪將從北達科他州向東，穿過密西根州進入東北部，且覆蓋範圍和強度會增加。 因為惡劣天氣，今天早些時候進出美國的航班中，有1,447架次被延誤，28架次被取消。 新唐人電視台記者張勤綜合報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/12/25/a103940913.html