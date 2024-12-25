狗狗進駐美國休士頓機場 傳播聖誕歡樂 【新唐人北京時間2024年12月25日訊】在假日季期間，為了讓旅客能夠放鬆心情，休士頓喬治布什國際機場開啟一個義工計劃，由狗狗來幫助人們緩解出行的焦慮心情。 在聖誕節假期之前，美國的假日旅遊又將創下紀錄。為了讓人們，尤其是第一次旅行的人們，在緊張的旅行中「輕鬆一點」。兩隻金毛尋回犬迎接等待乘機的旅客，給旅客們散播歡樂。 義工 Melinda Blankenship：「他們喜歡狗。有幾個人很怕狗，我們會避開他們。但大多數人的壓力都很大，他們非常喜歡看到他們的狗狗。很多人把他們的狗留在家裡，或是讓牠們寄宿過節，他們都很想念牠們。所以，能見到狗狗並親自撫摸它們真是太好了。」 義工 Mary Anne Heckman：「當他們看著我們說：『你們讓我們今天很開心時』，我們就知道我們成功了。」 這是屬於休士頓喬治布什國際機場義工計劃的一部分。 Melinda Blankenship：「我們已經這樣做了至少八年，我們倆都是。我們都有兩隻金毛尋回犬，我們一起工作，我們都擁有這兩隻金毛尋回犬，並將它們帶到不同的地方，像是醫院、學校、療養院和機場。」 美國航空公司預計從週四開始到1月6號週一結束的19天內，將運載 5400 萬名乘客，這個數字比去年增加了 6%。’ 新唐人電視台記者秦悅紐約採訪報導 本文網址: