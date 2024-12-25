【禁聞】中國再次放寬過境籤政策 為何瞄準歐美 【新唐人北京時間2024年12月25日訊】今年中共不斷放寬對外國遊客的簽證政策，臨近年末，再次將54國公民的免簽停留時間延長到10天，而且目標瞄準歐美發達國家。不過，專家認爲，中國內部政治、經濟環境惡劣，讓會讓西方人缺乏安全感，免簽政策吸引遊客的效果可能有限。 臨近年末，中共國家移民管理局發布公告，將過境免簽外國人在境內停留時間由原來的72小時和144小時，都延長為240小時。適用的包括俄羅斯、巴西、英國、美國、加拿大等54國公民。另外對外開放口岸也從39個增加到60個。 2024年中共連續放寬對外國遊客的簽證政策，3月、6月、9月、11月官方都宣布了擴展單方面免籤政策的國家。 評論認爲，中共延長外國人過境免籤，主要是促進經濟復甦與吸引消費。 上海市民王先生：「因為這種老外來，促進消費的，增加內需，他要吃住吧，玩吧。因為賓館現在，五星級賓館、四星級賓館都沒有生意，都在做團餐。都是面臨倒閉的階段。」 美國經濟學者黃大衛（DAVY J.Wong）分析，疫情後中國面臨嚴重的經濟放緩，尤其是旅遊業、酒店業和航空業受到重創。延長過境免簽並且擴大了範圍，有助於吸引更多的過境遊客在中國停留消費，刺激其內需和服務市場。 美國經濟學者黃大衛：「第二是它希望通過展現對外開放形象緩和國際輿論，改善它的國際形象。第三，中國希望與其它亞洲旅遊地區，例如日本、韓國、新加坡進行競爭，增加對全球旅遊業的競爭力。第四，中國的重要城市北上廣深，通過過境旅遊吸引更多國際航班和中轉旅客，進一步擴大鞏固中國想在全球航空網絡中的中轉地位，去進行競爭關係。」 符合新的過境免簽政策的54個國家，幾乎包括歐美所有西方發達國家，但不包括大部分亞非拉國家。 王先生：「這個免簽很奇怪的，他為什麼發達國家給，不給朝鮮啊，津巴布韋啊？他就是想賺這些人錢，因為你窮國家過來也消費不起，說實話。」 黃大衛：「西方國家的旅遊客通常有較高的消費能力，對旅遊業的貢獻較大。第二，國際影響力考量。因為這次主要是想通過把這些對中國人權政治經濟批評比較多的西方國家的遊客作為一個所謂的民間大使，曲線救國，想去抵消西方政府對中國的批評。第三，航空交通樞紐的考慮。因為歐美的遊客通常都是全球消費的主要國家，他們的過境，也包括他們的航空中轉政策更容易讓中國在全球航空領域佔據影響力的地位。」 黨媒稱，免簽政策紅利釋放，今年1月至11月，中國各口岸入境外國人2921.8萬人次，同比增長86.2%﹔其中通過免簽入境的同比增長123.3%。 不過這個數字比疫情前大幅縮水。文旅部的數據顯示，在疫情之前的2019年，外国人僅入境旅遊就有3188万人次，還不包括商務、留學等人數。根據國家移民管理局統計，2019年全年外國人入出境約達9768萬人次。 為什麼簽證放寬，外國入境人數卻持續滯後？ 黃大衛：「中國內部的限制，例如要翻牆，支付困難，缺乏語言便利，城市髒亂差，可能就是管理太過嚴格，而且很多粉紅五毛經常會出現罵，甚至是有針對西方遊客的襲擊，這些都會削弱這些政策的吸引力。第二，政治環境。中西方對抗加劇的背景下，政策影響力是有限的，尤其是現在的國安法，反間諜法，西方遊客有時候很擔心在中國會觸犯一些莫名其妙的法律。」 台灣勵志協會執行長賴榮偉：「現在全世界都知道中（共）國的政治風險之高。因為現在的中（共）國，國安當道，你到中（共）國去，一不小心就會被扣上了間諜帽子，你進得來出不去這就慘了。」 評論認為，免簽優惠政策的吸引力有限的主要原因，是中共讓西方人缺乏安全感。 編輯/尚燕