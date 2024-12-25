【快報完整版】美媒爆料 中共將發行3兆特別國債 【新唐人北京時間2024年12月25日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人美國大選快報，我是天心。 今天是美東時間12月24日，週二 。訂閱新唐人，了解最新要聞。 今日焦點：聖誕老人已來到澳洲 很快抵達北美；美媒透露 中共將發行3兆特別國債；中國工人被奴役 巴西叫停比亞迪新廠；星巴克罷工 涵蓋全美300多家店。 【聖誕老人已來到澳洲 很快抵達北美】 聖誕老人和拉雪橇車的馴鹿來送禮了！北美防空司令部（NORAD）正在幫助全世界的孩子們追蹤聖誕老人的足跡，通過航空監測Flightradar24顯示。目前跟蹤資料顯示，聖誕老人已經來到澳洲上空，稍晚飛越台灣，很快就抵達北美。 這項愛心傳統可追溯到1955年，當年一家百貨公司印刷的廣告有錯，把孩子們應該撥打的聖誕老人的電話號碼搞錯了。 一個男孩因此撥通了「大陸空防司令部」（北美防空司令部的前身）的電話，要求與聖誕老人通話，同時向聖誕老人表達他的願望。 當時值班的哈里‧舒普（Harry Shoup）上校不想讓男孩失望，就向他保證會通過雷達系統關注聖誕老人的行蹤。 「聖誕老人的電話是可以打通的」，這個消息很快傳開。從那時起，北美防空司令部每天接到50個不同的來電，新的傳統由此誕生。 現在，這個部門位於科羅拉多州的斯普林斯（Colorado Springs）基地，每年都接到超過十萬通兒童電話。在聖誕節平安夜這一天，還有志願者幫助接聽電話，回答孩子們關於聖誕老人的問題。除了英語外，甚至還可以回答一些其它的語言。