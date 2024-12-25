【新唐人快報】中國工人被奴役 巴西叫停比亞迪新廠 【新唐人北京時間2024年12月25日訊】巴西勞工部門表示，在中國電動車巨頭「比亞迪」（BYD）位於巴伊亞州（Bahia）北部的工廠建築工地，發現163名中國籍工人處於「奴隸般的條件」下工作和生活，已勒令停止施工。 這批中國工人是由巴西勞工檢察官領導的特別工作組救出。當局表示，比亞迪通過另一家公司在中國招聘工人帶到巴西，公司會在工資中扣除了往返巴西的機票等開支，如果在6個月內離職，將不頒發任何工資。 工人們分別住在四個「設施（宿舍）」，他們被迫長時間勞動，遠超當地法例允許的範圍，有時連續工作7日，其中一人還連續工作25天直到發生意外；居住環境也相當惡劣，31人共用一個浴室，部分人更要睡在沒有床褥的硬板上，每日凌晨4點起床，5點半上班。 在巴西，「奴隸般的條件」（slavery-like conditions）包括強迫勞動，同時附加債務約束、有辱人格的工作條件、危害健康的長時間工作，以及任何侵犯人類尊嚴的工作。 據勞工檢查員杜拉奧（Liane Durao）表示，這些中國工人必須獲得許可才能離開宿舍，至少107人的護照被僱主扣押，工地的工作環境也十分危險，未能達到最低的安全標準。目前，調查行動還在進行中。 比亞迪週一（23日）表示，已終止與建築公司「Jinjiang Construction Brazil Ltd.」的合作，並承諾保障工人應有的權益，所有工人將被安置到酒店；公司重申遵守巴西所有的規範要求，尤其是勞工保障和人權要求方面。 這座新建廠房預計明年投產，作為南美最大經濟體，巴西已成為比亞迪插電式電動車和混合動力汽車的主要銷售市場。過去11個月中，比亞迪在當地銷售超過6萬6000輛車。 比亞迪進軍拉丁美洲市場到巴西建廠，是與特斯拉全球競爭的重要組成部分。去年，該公司宣布要在巴西電動車製造廠投資約五億美元。 中共當局利用政府補貼將自己打造成廉價電動汽車生產大國，在疫情後中國經濟大幅下滑的情況下，更是將發展電動車作為一個增長點，但其對外傾銷引發其他國家的擔憂。 《新唐人快報》製作組 （責任編輯：劉明湘） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/12/24/a103940835.html