日本外务大臣访中 宣布新签证措施、推动水产品解禁

日本外务大臣岩屋毅星期三(12月25日)访问中国，与中国国务院总理李强和外长王毅举行会谈，并宣布针对中国公民的签证放宽措施。尽管双边关系存在挑战，双方同意加强合作，重申“战略互惠关系”。 这是岩屋毅自10月出任日本外相以来首次访问中国。岩屋毅在北京的钓鱼台国宾馆与王毅会晤，他在开始时表示：“我认为，重要的是要有具体、切实的例子来说明日中关系的未来可能性。” 岩屋毅说：“日中两国都必须履行责任，共同致力于本地区和国际社会的和平与繁荣。” 王毅则强调，两国关系的意义超越了双边关系。“如果中日关系稳定，亚洲将更加稳定。” 岩屋毅出访前夕在东京表示，尽管存在“挑战”，但“中国对我们来说是最重要的双边关系之一”，两国对地区和国际社会的和平与稳定负有重大责任。 岩屋毅同日也和中国国务院总理李强会面。在会谈上，岩屋毅指出日本首相石破茂10月在老挝与李强会谈、11月在秘鲁与中国国家主席习近平会谈并确认了“构建有建设性且稳定的关系”的必要性，强调“愿朝着这一方向推进日中关系”。 李强则表示，希望开展新的合作，惠及两国人民。 中国外交部在岩屋毅访问前表示，中方愿同日方一道，着眼共同利益，加强对话沟通，深化务实合作，妥善管控分歧，共同努力全面推进“战略互惠关系”。 寻求水产品尽快解禁、关切安保局势 根据日本外务省发表两国外长的谈话纪要，岩屋毅要求早日实现日本水产品解禁，两人确认恢复日本牛肉进口，并尽早恢复扩大白米进口的部门间磋商。 日本福岛核电站的处理水排放问题是中日关系的主要症结之一。去年，日本开始排放经过处理的放射性废水之后，中国对日本水产品实施了全面禁令。 两国政府今年9月达成协议，同意重启日本水产品对中出口，但没有公布具体时间表。 根据海关数据，日本2022年向中国出口了价值871亿日圆(约5.92亿美元)的水产品，使中国成为日本水产品最大的出口市场。 此次访问为期一天，除了水产品议题，岩屋毅还就安全议题表达关切。 日本外务省指出，岩屋毅对包括尖阁诸岛(中国称钓鱼台)的东中国海局势、中国军事活动增加、浮标以及中国单方面资源开发等问题表示严重关切，双方同意举行安全对话。 岩屋毅重申强调对南中国海情势的关注，以及台湾海峡的和平与稳定对包括日本在内的国际社会极为重要。两人还就朝鲜、乌克兰、中东局势等地区局势交换了意见。 日本对中国公民新设10年旅游签 根据日本外务省，岩屋毅也再次要求中方确保在中国之日本人的安全。岩屋毅向王毅提到，日本人拘留案件和《反间谍法》的不透明性是日本人对前往中国犹豫的主要原因，要求提高透明度，早日释放被拘留的日本人。 日中外长会谈后，双方举行了部长级“日中高级别人文交流磋商机制”(人文对话)，岩屋毅在会中宣布针对中国公民签证的放宽措施。具体包括设立有效期10年的旅游签证，并将团队旅行签证的可停留天数从15天延长至30天，以促进中日两国的经济与人文交流。 日媒报道称，这一措施呼应了中国自11月起重新对日本公民实施短期停留签证免签政策。