王友群：2024年中共的「八怕」 現在到了2024年歲末，大家都在做年終總結。對於全世界最後一個最大的共產主義政黨——中國共產黨來說，這一年，過得真是膽膽突突，總在擔心出「共產主義的掘墓人」，總擔心「故國不堪回首月明中」。 這裡，我把2024年中共的「八怕」做一個小結。 第一，怕國務院總理李強說真話 3月4日，中共十四屆全國人大二次會議新聞發言人婁勤儉宣布：今年人大閉幕後不舉行總理記者會，如無特殊情況，本屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。 中共一年一度的人大會議結束後的總理記者會，始於1988年。從1993年至2023年，連續舉辦了30年。 為什麼中共今年突然取消了連續舉辦30年的總理記者會？ 我認為，關鍵原因是，儘管現任國務院總理李強不可能在記者會上說什麼出格的話，但是，中共當局仍然擔心，現任總理李強會學前任總理李克強，利用總理記者會講幾句真話。 2020年6月1日，時任總理李克強在當天的記者會上說：「中國是一個人口眾多的發展中國家，我們人均年收入是3萬元人民幣，但是有6億人每個月的收入也就1000元，1000元在一個中等城市可能租房都困難。」 李克強這句大實話一出口，立即震驚海內外。因為此前中共一直在大吹特吹「中國夢」，宣傳中國是了不起的「強國」、「厲害了，我的國」，甚至可以跟美國一比高下了。李克強這麼一說，讓中共的某些「大領導」、「小粉紅」都受不了。 到了2024年，中共乾脆一不做，二不休，取消總理記者會。這是給現任總理李強的當頭棒喝，也是對中共各級官員的當頭棒喝：千萬不要說真話。 第二，怕國防部長董軍出事再打臉 今年3月的十四屆全國人大二次會議上，中共國防部長董軍沒有被增選為國務委員。 今年7月的中共二十屆三中全會上，中共國防部長董軍沒有被增選為中共中央軍委委員。 董軍是在2023年12月29日被中共全國人大任命為國防部長的。董軍是中共建政75年來地位最低的國防部長。 董軍是中共第14任國防部長。此前的13任國防部長大都是副國級，有的甚至是正國級。 董軍之前的兩任中央軍委委員、國務委員、國防部長李尚福、魏鳳和，分別在去年8月31日、9月21日，因涉嫌嚴重違紀違法被查。之後，兩人被開除軍籍，剝奪上將軍銜。 今年6月27日，據新華社報導，李尚福、魏鳳和已被開除黨籍。經查明：兩人都嚴重違反政治紀律、組織紀律、廉潔紀律，涉嫌收受巨額賄賂，「嚴重污染部隊政治生態，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害，性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大」。 中共當局擔心新提拔上來的國防部長董軍，也可能涉嫌嚴重違紀違法，不敢按此前的慣例將他提拔為中央軍委委員、國務委員。 中共擔心，董軍上任不久，如果又出事，連續三任國防部長被查辦，實在是太丟臉了。而最丟臉的，不是董軍，而是中共最高領導人。