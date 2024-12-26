日本外相对中国军力扩张表达“严重关切”

日本外务大臣岩屋毅星期三(12月25日)在北京会晤中国外长王毅时，对中国军力的扩张表达“严重关切”。 这是岩屋毅今年早些时候成为日本最高外交官以来首次访华。日本外务省称，岩屋毅对王毅说，东京“在密切关注台湾局势，以及最近的军事动向。” 法新社的报道提到，岩屋毅在北京豪华的钓鱼台国宾馆会晤了王毅，东京方面表示，岩屋毅在会晤期间还就“东中国海的局势，包括尖阁诸岛(中国称钓鱼台)周围，以及中国军事活动的增加，表达严重关切。” 此外，岩屋毅还呼吁“迅速释放”被中国当局关押的日本公民。 “《反间谍法》的不透明性让日本人前往中国时要三思而后行，”他警告说。 不过，两位外长还同意就王毅“明年尽早”访问日本进行磋商。 中国外交部在一份声明中说，王毅将在“适当时机”访日，但是没有提到有关北京军事演习或被拘押的日本公民的讨论。 日本共同社称，岩屋毅早些时候会晤了中国总理李强，同意为“建设性和稳定的”日中关系而努力。 岩屋毅在与中国总理李强和外交部长王毅会晤后表达了积极态度，称会谈“非常坦诚”且内容广泛。 他在中国首都对记者说：“我觉得我们能够建立一种面向未来的个人关系。” 美联社的报道提到，王毅同意明年访问日本，进行高层经济对话，包括环境、节能、卫生和护理方面的合作。继中国最近决定允许日本人免签入境后，日本宣布放宽对中国游客的签证要求。 法新社的报道提到，中国和日本是重要的贸易伙伴，但是近年来，双方因为领土争议加剧以及军事支出问题而关系紧张。 与此同时，北京在地区有争议领土上咄咄逼人的存在引发了东京的愤怒，导致日本加强与主要盟友美国以及其他国家的安全关系。 但是，位于台北的分析人士张智程(Jeremy Chih-Cheng Chang)对法新社说，唐纳德·特朗普重返白宫“加剧了日本对美日关系稳定的担忧”，而北京可能会试图利用这一点。 他说，北京可能会设法消除日本执政党内部的对中国的反感情绪，利用美国两个政府的过渡时期的时机，推动其地区议程。 “日本外交政策平衡的任何改变，都会对整个印太地区产生重大影响，”他说。 各项争议 今年8月，一架中国军机首次被证实侵入日本领空。此前几个星期，日本一艘战舰首次通过台湾海峡。